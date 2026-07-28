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美國駐多倫多領事館遭槍擊 加拿大警稱無人傷

中央社／ 加拿大蒙特婁27日綜合外電報導

加拿大警方表示，美國駐多倫多領事館今天稍早被槍擊，所幸無人受傷。這是近4個月來，這座外交機構附近發生的第2起槍擊案。

法新社報導，多倫多副警長巴瑞多（FrankBarredo）告訴媒體，一名駐守領事館的員警約在清晨4時45分「聽見附近傳出槍響」，並指出領事館正面被一發子彈射中。

多倫多警方也指出，有人目擊一輛沒掛著車牌的白色轎車駛離現場。不過，巴瑞多進一步說明，警方原本也驅車追趕，不過這輛可疑的車高速行駛，恐危及公共安全，因此很快就停止飛車追逐。

現場被封鎖後，調查人員起獲多個彈殼。警方表示，這起事件未造成任何人受傷，目前尚未確認犯嫌身分，並證實多倫多警察局反恐部門已介入調查。

美國駐多倫多領事館則已感謝加拿大警方處理這起事件。

加拿大 多倫多 槍擊

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