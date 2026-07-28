柏林同志遊行恐攻死者為波蘭人 德總理研議改變罪犯監管權

德國首都柏林25日同志大遊行發生車輛衝撞攻擊事件，造成1死29傷。對於已因相關犯罪被判有罪的嫌犯為何先前未遭關押，引發民眾議論。德國總理梅爾茨今天承諾將採取因應行動。

路透社報導，這起事件發生在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕（Tiergarten）公園。波蘭外交部長證實，死者是年約60歲的波蘭女性。德國「畫報」（Bild）報導，死者是與女兒一同參加遊行，女兒也受傷。

德國警方昨天已將嫌犯擊斃。警方表示，當時對方手持利刃衝向員警，而對其開槍。

其後嫌犯身分確認是21歲的德國公民伯勞特（Abdul Ballout），他擁有黎巴嫩血統，在柏林出生長大。據推測他曾試圖加入伊斯蘭國（Islamic State）好戰組織，最近才因預謀暴力行動而遭定罪。

根據檢方資料，巴勞特因涉嫌預謀採取1項危害國家的嚴重暴力行為，今年5月被判有罪，並依少年法判處1年10個月徒刑。

不過，在法院暫緩決定是否判他緩刑後，巴勞特在由緩刑官監管6個月的條件下獲釋。檢方其後已提出上訴，要求加重刑期。

梅爾茨（Friedrich Merz）今天在1場執政黨記者會上表示：「現在要說這起殘忍攻擊會得出哪些政治結論還太早，…我們將須審慎回應，同時也要展現決心。」

梅爾茨也質疑，嫌犯原本照理應隨時受監控，為何還能靠近活動現場？他說，警方對被判有罪者的監控屬於各邦責任，但他已指示聯邦內政部長研議是否改變管轄權。