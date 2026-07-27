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法國野火持續延燒 已有88名消防員受傷
英國天空新聞報導，法國野火持續延燒，消防員全力救災，受傷消防員人數攀升至88人。
法國西南部吉倫特省（Gironde）27日宣布，當天晚間受傷消防員又新增4人，靠近波爾多的野火東側也出現猛烈的火勢復燃。
該省當局表示，「我們已沿著D211公路部署大量地面資源，阻止野火蔓延」，但也補充說「目前狀況不容樂觀」。不過，法國當天天氣有所改善。因此，這一整天的消防工作關注「清理火場邊緣並建立戰術防火線」，並由空中救援資源從旁支援。
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