柏林同志遊行恐攻 嫌犯襲警遭擊斃

廿五日德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成一名波蘭籍女子喪生、廿九人受傷，警方廿六日在柏林展開攻堅行動，廿一歲嫌犯巴盧特被擊斃。

警方廿六日晚間在柏林「斯潘道區」一處小型菜園發現巴盧特，並在攻堅時擊斃他。他當時藏身父親的菜園棚屋，警方準備逮捕時，他疑似持利器襲警頑抗，警方隨即開槍，他中彈後不治。

德國當局廿六日定調本案屬「伊斯蘭主義恐攻」。總理梅爾茨廿七日表示，現在就討論本案會引發什麼政治餘波和後果為時尚早。德國聯邦檢察官辦公室廿七日說，本案一名嫌疑人已獲釋，接下來仍會廣泛進行調查。

擁有德籍的巴盧特二○○五年生於柏林，家族來自黎巴嫩。十四歲時就由於校園鬥毆而引起執法單位注意；他二○二二年被少年法院以傷害與強盜勒索等罪名判刑。近年越發激進，被列入「伊斯蘭國」（ＩＳ）支持者而被維安單位視為危險人物。

巴盧特去年企圖赴敘利亞加入ＩＳ，途中在黎巴嫩被捕；他去年十一月返德後，因涉嫌預謀從事重大危害國安的暴力犯罪被羈押。檢方因此對他求刑三年。五月柏林法院判處他一年十個月「預備緩刑」，並予以釋放。