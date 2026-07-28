聽新聞
0:00 / 0:00

柏林同志遊行恐攻 嫌犯襲警遭擊斃

聯合報／ 國際中心／綜合報導

廿五日德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成一名波蘭籍女子喪生、廿九人受傷，警方廿六日在柏林展開攻堅行動，廿一歲嫌犯巴盧特被擊斃。

警方廿六日晚間在柏林「斯潘道區」一處小型菜園發現巴盧特，並在攻堅時擊斃他。他當時藏身父親的菜園棚屋，警方準備逮捕時，他疑似持利器襲警頑抗，警方隨即開槍，他中彈後不治。

德國當局廿六日定調本案屬「伊斯蘭主義恐攻」。總理梅爾茨廿七日表示，現在就討論本案會引發什麼政治餘波和後果為時尚早。德國聯邦檢察官辦公室廿七日說，本案一名嫌疑人已獲釋，接下來仍會廣泛進行調查。

擁有德籍的巴盧特二○○五年生於柏林，家族來自黎巴嫩。十四歲時就由於校園鬥毆而引起執法單位注意；他二○二二年被少年法院以傷害與強盜勒索等罪名判刑。近年越發激進，被列入「伊斯蘭國」（ＩＳ）支持者而被維安單位視為危險人物。

巴盧特去年企圖赴敘利亞加入ＩＳ，途中在黎巴嫩被捕；他去年十一月返德後，因涉嫌預謀從事重大危害國安的暴力犯罪被羈押。檢方因此對他求刑三年。五月柏林法院判處他一年十個月「預備緩刑」，並予以釋放。

柏林 德國 伊斯蘭

延伸閱讀

柏林同志遊行恐攻嫌犯遭警擊斃 曾接受去極端化輔導

柏林同志遊行汽車衝撞疑為恐攻 嫌犯遭警方擊斃

柏林同志遊行 遭飛車衝撞恐攻釀1死

柏林同志遊行恐攻 悼念民眾：不讓恐懼淹沒愛

相關新聞

NASA太空人 林琪兒：台灣是我很重要的一部分

林琪兒（Kjell Lindgren）的ＮＡＳＡ飛行服上，每一枚徽章都記錄著一段故事。金色名牌代表他曾飛上太空；「300」象徵累計於太空生活三一一天；「Mach 25」則代表太空船返回地球時，以超過音速廿五倍速度穿越大氣層。最令他珍惜的是SpaceX Crew-4任務徽章，因為那是由女兒設計，徽章上的蜻蜓呼應Crew Dragon太空船。然而，比起這些飛行紀錄，更早開始的，是他與台灣的故事。

柏林同志遊行恐攻 嫌犯襲警遭擊斃

廿五日德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成一名波蘭籍女子喪生、廿九人受傷，警方廿六日在柏林展開攻堅行動，廿一歲嫌犯巴盧特被擊斃。

紐時：川普對伊朗碰壁 恐讓中俄蠢動

紐時廿六日分析，美國總統川普自恃手握全球「最強鐵鎚」：美軍，卻似乎受困美伊戰爭，他因此愈來愈感到挫折且反覆無常。有美國官員擔憂，美國最大對手中國大陸及俄羅斯可能正看在眼裡。

傳言四起 川普堅稱 美軍彈藥絕對夠

美國總統川普連十三晚下令空襲伊朗，但自廿四至廿六日連三天卻暫停。美媒報導，包含擔憂「愛國者」攔截飛彈等美軍彈藥庫存的因素是他喊卡的主因。對此，他在致華爾街日報的聲明堅稱，「我們的彈藥遠多於全球任何國家，（甚至）遠超過我們的所需」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。