紐時：川普對伊朗碰壁 恐讓中俄蠢動

紐時廿六日分析，美國總統川普自恃手握全球「最強鐵鎚」：美軍，卻似乎受困美伊戰爭，他因此愈來愈感到挫折且反覆無常。有美國官員擔憂，美國最大對手中國大陸及俄羅斯可能正看在眼裡。

川普原本的如意算盤是以壓倒性武力推翻伊朗政權，再扶植親美政府。但現在看來事與願違，反而在開戰近五個月後，出現油價飆漲、股市震盪、荷莫茲海峽和紅海的海上航運受阻，想派美軍地面部隊入侵伊朗又缺乏美國民意支持，使他愈來愈難找到下一步。

有幕僚透露，在包括美伊戰爭和關稅等問題上接連碰壁，令川普深感挫折，行事也變得更反覆無常。川普正苦尋一條能保住顏面的退場方式，雖有升高軍事行動、加強經濟制裁、自行宣布「美國勝利」且撤離這三個選項，但每個都代價高昂。

對於上述第一個選項，有幕僚在對川普簡報時質疑，即使大規模轟炸、斷電且重創伊朗飛彈能力，也未必就能迫使伊朗重返與美國的談判，還可能造成大量平民傷亡及大規模的飢荒。

藉由封鎖荷莫茲海峽海上航運的第二個選項，則是進一步壓縮伊朗石油出口。問題是收效緩慢。

川普在他第一任的二○一八年退出伊核協議「聯合全面行動方案」後，就屢屢「預言」伊朗經濟即將崩潰，但如今伊朗政權依然屹立，三月繼任的最高領袖穆吉塔巴甚至可能更積極地發展核計畫。且即使經濟制裁最終奏效，美國也必須長期在中東維持高成本的軍事部署，並承受美軍傷亡和波斯灣美國盟友被伊朗攻擊的風險。

至於第三個選項，一個月前川普一度朝此一方向前進，即選擇停火及談判，主因是怕這場戰爭拖垮全球經濟，令自己被拿來與任內美股崩盤且最終遭遇經濟大蕭條的美國前總統胡佛相提並論。

但此一選項也代價不小。若伊朗接近武器級純度的濃縮鈾仍埋在瓦礫堆，且荷莫茲海峽仍由伊朗實控，那川普不只沒根本解決他二月底開戰的問題，反而替全球能源市場埋下更大危機。

有美國官員擔憂，中國國家主席習近平與俄國總統普亭，可能正將美國彈藥吃緊的現況，納入下一步行動的盤算中。對習近平而言，可能涉及對台灣採取行動；對普亭而言，則涉及烏克蘭和歐洲。