傳言四起 川普堅稱 美軍彈藥絕對夠

美國總統川普連十三晚下令空襲伊朗，但自廿四至廿六日連三天卻暫停。美媒報導，包含擔憂「愛國者」攔截飛彈等美軍彈藥庫存的因素是他喊卡的主因。對此，他在致華爾街日報的聲明堅稱，「我們的彈藥遠多於全球任何國家，（甚至）遠超過我們的所需」。

白宮也「警告」，若新聞機構報導川普政府關於美製愛國者和「終端高空防衛系統」（薩德）攔截飛彈消耗量的最新資料數據，美國國安會面臨風險。

美國新聞網站Axios廿六日則引述兩位對中央司令部司令古柏相關立場知情的人士報導，負責中東戰事的古柏向白宮、五角大廈與美國參謀首長聯席會議建議，停止對荷莫茲海峽周邊的轟炸行動。在連十三晚空襲後，古柏主張繼續下去效果有限；古柏及其他幾位顧問的這類建議，影響了川普廿四日做出暫停對伊朗軍事行動的決定。

上述知情人士提到，古柏並建議美軍可能的下一步，將是恢復對伊朗從事大規模的戰鬥行動，以完成美國自二月底對伊朗展開的「史詩怒火行動」中，鎖定卻尚未攻擊的兩成伊朗目標。但他也直言，若（白宮）沒有決定要恢復大規模戰鬥行動，那繼續上述連十三晚轟炸就沒意義。對此，該司令部發言人霍金斯婉拒置評。

美駐聯合國大使沃茲廿六日在國家廣播公司節目「會晤新聞界」說，「川普總統此刻正在做的是給（美伊相關）談判一些空間。談判持續進行，正在每個層級發生，從更技術性的層面一直到最高層級」。

沃茲還說，伊朗政權內部的分歧已使相關談判具挑戰性；他並重申川普對伊朗發出的警告，即美軍「上膛待發，隨時準備行動」，且川普不排除任何選項。沃茲接受美國節目「福斯周日新聞」訪問時也提到，已加強對伊朗的外交作為，尤其是過去幾天。

伊朗外交部發言人貝卡伊廿七日則回嗆，伊方絕不會任由美方決定戰爭與和平的時機；對於美軍連三天暫停空襲伊朗，貝卡伊表明，只要伊朗國家利益有需要，「我們就會捍衛自己」，且（伊美戰爭）現況無法稱之為「停火」。

兩位區域內國家的官員廿七日對美聯社說，從中調解美伊的卡達及巴基斯坦代表，此前致力消弭華府和德黑蘭間的分歧，以回到六月簽署、代表雙方初步和平協議的十四點諒解備忘錄。