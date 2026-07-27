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新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

中央社／ 新加坡27日綜合外電報導
新加坡當局今天表示，已拘留3名青少年，他們分別計劃以刀、槍及炸彈進行攻擊。當局同時示警「青年激進化」所帶來的威脅。飆示意圖。圖／AI生成
新加坡當局今天表示，已拘留3名青少年，他們分別計劃以刀、槍及炸彈進行攻擊。當局同時示警「青年激進化」所帶來的威脅。飆示意圖。圖／AI生成

新加坡當局今天表示，已拘留3名青少年，他們分別計劃以刀、槍及炸彈進行攻擊。當局同時示警「青年激進化」所帶來的威脅。

法新社報導，新加坡內部安全局（ISD）表示，這3名青少年於今年4月至6月間被拘留，他們都是透過網路「自我激進化」（self-radicalisation），接受暴力極端主義思想。

目前3人均依「內部安全法令」遭到拘留，該法令允許未經審理即進行拘留。

其中一人為14歲學生，被指計劃在校內發動持刀攻擊。據內部安全局指出，他受激進組織「伊斯蘭國」（IS）的聖戰思想吸引，被控意圖對非穆斯林教師及同學下手，並直播攻擊過程。

另一名被拘留者是19歲大專院校學生，他被控計劃持刀襲擊空軍基地的軍人及校內LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）學生。

最後一名犯嫌則是15歲青少年，據內部安全局表示，他正處於籌劃炸彈攻擊的初期階段。

內部安全局表示：「儘管他們的案件互不相關，但3人都是被網路上的暴力極端主義思想自我激進化，且均曾著手準備在本地發動攻擊。」

「這3起案件充分凸顯新加坡青年激進化威脅的嚴重性。」

新加坡警方去年曾拘留一名18歲青少年，他涉嫌計劃持自製槍枝、刀械與汽油彈攻擊新加坡一座清真寺並進行直播。

新加坡政府2024年的恐怖主義威脅報告也將青年激進化列為「特別令人關切」的問題。當時安全單位所掌握到的52起「自我激進化」案件中，有13起涉及年齡20歲或以下的人員。

新加坡 穆斯林 IS

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