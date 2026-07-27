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大陸、日本外長在馬尼拉究竟有無簡短交流 各執一詞「反映兩國態度」

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中國外交部長王毅（左）與日本外務大臣茂木敏充。資料照。路透
中國外交部長王毅（左）與日本外務大臣茂木敏充。資料照。路透

日本外相茂木敏充日前告訴記者，他在菲律賓出席會議期間，曾與中國外長王毅就雙邊關係進行了簡短交流。

然而，中國外交部發言人林劍本周一（7月27日）反駁了這一說法。他表示，此前已經回答過這個問題，否認了日方的說法，「我可以在這裡再一次非常清楚地告訴你，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的日程安排，現場也沒有什麼『簡短交流』。」

美聯社報導指出，這種各執一詞反映了中日政府對於雙方關係近來急劇惡化的不同態度。日本在尋求機會重建雙邊關係，但中國則對這個鄰國採取了冷淡處理的態度。

去年11月日本首相高市早苗的「台灣有事」言論激怒了中國，此後兩國關係急轉直下，雙邊緊張波及包括經濟、文化在內的多個領域。

高市早苗周一在新聞發布會上表示，日中雙方正在多個層級進行對話，其中包括茂木敏充與王毅的交流。

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馬尼拉 王毅 菲律賓 日本 大陸 茂木敏充

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