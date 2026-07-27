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房產稅風波與股市重挫拖累 李在明施政滿意度連2周降

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓總統李在明本周施政滿意度降至46.3%，已連續2周下滑。路透
南韓總統李在明本周施政滿意度降至46.3%，已連續2周下滑。路透

今天公布的一項最新民調顯示，韓國總統李在明本周施政滿意度降至46.3%，已連續2周下滑。

根據韓聯社報導，民調機構Realmeter受「能源經濟新聞」（EKN）委託進行的民調顯示，李在明施政表現滿意度較前一周下滑2.1個百分點；不滿意度則增加1.5個百分點，達49.5%。

Realmeter分析指出，滿意度下滑主因包括李在明出售自家公寓引發的私人借貸爭議、發表可能調高房產持有稅的言論，以及近期股市重挫。

李在明近日遭輿論批評，原因是相關紀錄顯示，買方購買他位於首爾南方城南市的公寓，僅支付部分房款，其餘尾款則由李在明夫婦借款給買方，待日後再陸續償還。

此外，李在明上周在一場房市政策公開討論會上表示，各界對調高房產持有稅已有廣泛共識，暗示政府可能提高持有稅，以抑制居高不下的房價，此番談話也引發熱議。

這項民調於本月20日至24日訪調2505名18歲以上韓國民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。

在Realmeter另一項政黨支持度調查中，執政的共同民主黨（Democratic Party）支持率較前一周下滑1.8個百分點至41.3%；最大在野黨國民力量黨（PeoplePower Party）則上升0.6個百分點至40.6%。

這項政黨支持度調查於24日至25日訪調1001名18歲以上韓國民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

李在明 韓國 民調

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