中東戰爭掀能源危機 電價飆漲有解？菲總統：重新評估核能發電

菲律賓總統小馬可仕今天發表國情咨文時，呼籲重新評估核能發電，以強化國家能源安全，並降低不斷上升的電力成本。他表示，核電可能有助於解決菲國目前面臨的高電價問題。

小馬可仕（Ferdinand Marcos）今年3月時曾宣布菲律賓進入「國家能源緊急狀態」，以因應中東戰爭推升的能源成本飆升與通膨。

綜合法新社及菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）報導，小馬可仕今天在菲律賓國會聯席會議上發表國情咨文。

他指出：「為了讓發展更上一層樓，也許我們是時候重新評估核能發電了。我們目前已在醫療、農業、淨水及塑膠回收再利用等領域運用核能。」

小馬可仕還說：「我們相信核能可強化我國能源安全，並降低國內電力成本；我們將確保核能安全無虞，也將確保向民眾妥善說明核能帶來的正面效益。」

菲律賓巴丹核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）早於1980年代就已完工，是該國唯一核電廠，但因貪腐問題與安全疑慮從未啟用。

小馬可仕並未透露關於核能計畫的具體細節，但菲律賓曾於2024年5月宣布與美國達成協議，將培訓菲律賓人員如何興建及操作核電廠。