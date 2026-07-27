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冰島要回歐盟？下月公投決定是否重啟入會談判 提前投票起跑

中央社／ 雷克雅維克27日綜合外電報導
冰島下月將舉行公投，決定是否恢復已正式擱置逾10年的加入歐盟談判。圖為一面冰島國旗。路透
冰島下月將舉行公投，決定是否恢復已正式擱置逾10年的加入歐盟談判。圖為一面冰島國旗。路透

冰島下月將舉行公投，決定是否恢復已正式擱置逾10年的加入歐盟談判，今天則開放提前投票。

法新社報導，這場公投預計於下月29日舉行，徵詢民眾的問題為：「冰島是否應與歐盟重啟入會談判？」

冰島人口約有40萬人，民眾對此事的看法似乎相當分歧。

蓋洛普（Gallup）上月29日公布的民調指出，在1993名受訪者中，52%支持、48%反對。

在金融海嘯重創經濟後，冰島於2009年申請加入歐盟，但相關談判於2015年正式中止。

若談判重啟，主要爭議將會是漁業與農業，這是冰島經濟兩大核心產業。

作為歐洲經濟區（EEA）成員，冰島享有進入歐盟單一市場的權利，但也因此必須遵守大量歐盟法規。

冰島也是申根區成員，但並未加入歐盟關稅同盟（European Union Customs Union）。

若公投通過重啟談判，冰島之後仍需舉行另一場公投，決定是否加入歐盟。

歐盟 公投 冰島

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