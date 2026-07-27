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建築陷火海…烏克蘭數百架無人機襲擊俄羅斯 造成5死包括1孩童

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
在俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）格賴沃龍區多布羅耶（Dobroye）村，調查人員正在查看一處被烏克蘭武裝部隊破壞的社會服務設施側面。美聯社
在俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）格賴沃龍區多布羅耶（Dobroye）村，調查人員正在查看一處被烏克蘭武裝部隊破壞的社會服務設施側面。美聯社

俄羅斯官員表示，烏克蘭今天凌晨出動數百架無人機襲擊俄羅斯，造成包括1名孩童在內共5人死亡。

法新社報導，這波攻擊還引發多棟建築起火，包括一棟公寓大樓及數座倉庫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏軍攻擊俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）的1座出口碼頭，以及遠離前線的雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）與烏德穆爾特共和國（Udmurtia）的石油設施。

澤倫斯基在臉書發文表示：「昨晚，我們的長程打擊在羅斯托夫州發揮了效果。距離前線約250公里（155英里）的1座出口碼頭遭到攻擊。」

他還說：「深入打擊的目標還包括雅羅斯拉夫爾州及烏德穆爾特共和國的石油設施，距離烏克蘭國界約1300公里。」

據報，5名死者均位於與烏克蘭接壤的羅斯托夫州。

羅斯托夫州代理州長史柳薩爾（Yuri Slyusar）表示，烏軍攻擊造成包括街友收容所在內的多棟建築受損，死者包括1對夫妻及1名孩童。

他說：「這對我們所有人而言都是無法彌補的損失…緊急救援人員和搜救隊正在現場展開工作。」

地方當局表示，在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod），烏軍無人機攻擊造成12人受傷，其中包括2名孩童，另有一棟公寓大樓起火。

俄羅斯國防部表示，俄軍防空系統夜間共攔截276架無人機。

近幾個月來，烏克蘭持續升高對俄羅斯境內的報復性打擊，部分目的是在歷經近4年半戰爭後，施壓莫斯科重返談判桌。

根據聯合國統計，隨著俄羅斯加強對烏克蘭各地城鎮的長程攻擊，上個月成為自2022年4月以來烏克蘭平民死亡人數最多的月份。

另一方面，地方官員表示，俄羅斯今天凌晨也對烏克蘭發動攻擊，造成至少4人受傷，其中包括1名88歲婦人，全身多處燒傷。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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