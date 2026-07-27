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不庇親！小馬可仕國情咨文宣示肅貪 強調「不是家族總統」

中央社／ 馬尼拉27日專電
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓總統小馬可仕今天發表國情咨文，開場即宣示肅貪成果，包括他表弟前眾議長羅慕德斯即將被提出刑事控告，並強調自己「不是家族的總統」，而是「菲律賓的總統」。

菲律賓總統任期6年，小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）於2022年上任，今天發表任內第5次、也是倒數第2次的國情咨文。

小馬可仕去年在國情咨文中主動揭發防洪工程弊案，今年則將弊案偵辦進度列為演說第一個議題。

他表示，政府正依證據追查資金流向及相關責任，不包庇任何人，目前已有多名承包商、高階官員及國會議員遭到起訴或逮捕，而監察專員辦公室也即將對前眾議長羅慕德斯（Martin Romualdez）提出多項刑事控告。

小馬可仕坦言，這令他十分痛心，但「我不是我家族的總統，也不是我朋友的總統。我是菲律賓的總統，我的責任是面對全體菲律賓人民。」

此外，小馬可仕並宣布，政府已初步凍結涉案承包商及官員價值250億披索（約新台幣130億9000萬元）資產，並追回不法金額約8億披索，所有追回款項都繳回國庫，用於公共建設及社會福利用途。

去年7月，菲律賓連遭多場颱風侵襲，多地淹水、災情慘重，小馬可仕當時在發表國情咨文時，怒斥部分工程品質低劣、甚至為「幽靈工程」，並下令調查。

後續參議院聽證會發現，有至少15家包商承攬政府防洪工程，涉及金額上看2000億披索，許多項目並未開工，但經費已被領走。

監察專員辦公室本月稍早將羅慕德斯列為弊案的「核心人物」，指控他涉嫌主導將原本用於防洪工程的資金挪作不法用途；羅慕德斯預料將被控相關洗錢及掠奪罪名。

羅慕德斯曾是小馬可仕最親近的政治盟友之一，去年9月辭去眾議長職務，但他否認涉及貪污，強調辭職是為了讓政府相關單位可以放手就弊案進行調查。

菲律賓 小馬可仕 國情咨文

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