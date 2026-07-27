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高市早苗盤點國會成果 承諾速提調降食品消費稅法案

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

隨著日本特別國會在25日閉幕，日本首相高市早苗今天晚間召開記者會，說明執政成果，並表示待「國民會議」完成相關討論彙整後，將盡速提出調降食品消費稅相關法案。

綜合日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」等日媒報導，高市早苗說明了執政成果，指出包含自民黨與日本維新會執政聯盟協議中納入的「皇室典範」修正案，以及設置「國家情報局」相關法案等，政府提出的64項法案已全數通過。

針對物價上漲，高市早苗表示：「這是高市內閣成立以來的首要課題。雖然中東局勢仍不穩定、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖導致物資供應一度出現混亂，但我們已全力應對，以守護國民的生命與生活，並確保經濟活動不受影響。」

她接著說明，政府除了尋求原油與石腦油（Naphtha）的替代採購來源外，也補貼汽油、柴油以及電費、瓦斯費。

她強調：「日本物價漲幅維持在七大工業國集團（G7）中最低水準，實質薪資成長率則居G7之冠。我們將繼續運用預備金，靈活且確實地採取因應物價上漲的對策。」

此外，關於跨黨派「國民會議」工作小組正在持續討論的調降食品消費稅議題，她則表示：「期待能早點完成彙整，待得出結論後，政府將盡速提出法案，盡快減輕國民負擔。」

在談到日本國內經濟狀況時，高市早苗表示：「目前並非處於物價持續下跌的通貨緊縮狀態。」同時明確指出：「若依經濟學定義，只要物價持續上漲就是通貨膨脹，那我認為日本目前確實處於通膨狀態。」

而對於是否發布「擺脫通縮宣言」，她表示「需要綜合考量物價走勢與背景，做出審慎判斷」。高市早苗指出：「目前仍不能說已完全擺脫通縮。我們必須密切關注中東局勢對實體經濟的影響。」

而針對日中關係，高市早苗則表示：「正因仍存在各種疑慮與課題，日中雙方在各個層級與多種場合進行對話與溝通才顯得尤為重要。」她也補充說：「將從國家利益的角度出發，冷靜且妥善地應對。我也非常期待接下來的亞太經濟合作會議（APEC）。」

此外，當被問及「如何看待各家新聞媒體民調中內閣支持率下滑的原因」時，高市早苗回答：「我不便評論民調結果或其原因。我不會因支持率數字變化而患得患失，將保持謙虛真誠的態度，腳踏實地為國家和國民做事。」

最後，針對未來的政府營運方針，高市早苗強調：「即使國會會期結束，我們實現政見的腳步也不會停歇，反而必須加速。想要推動改革勢必會面臨不少阻力，但實現政見的決心絕不搖擺。」

高市早苗 高市 國會 荷莫茲海峽

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