哥倫比亞候任總統將就職 矢言與古巴、尼加拉瓜斷交

哥倫比亞極右派候任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）今天矢言，將於8月7日就任時，斷絕與古巴及尼加拉瓜的外交關係。

法新社報導，艾思普雷雅表示，他也將關閉在阿爾及利亞、巴貝多、衣索比亞、海地、匈牙利、塞內加爾及南非等國家的15處領事館與14處大使館。

他在社群媒體發文寫道：「我的政府不會與暴政有所聯繫。」這裡他指的是古巴及尼加拉瓜的左翼政府。

針對其他國家，艾思普雷雅則表示，他的決定「不代表要斷交」。

他寫道：「至於其他國家及組織，哥倫比亞將維持國際關係，並會透過其他使館來照顧國人權益。」

艾思普雷雅在選舉期間主打「鐵腕」安全政策，他表示，關閉使館後，政府可將經費投入安全事務。

不過，艾思普雷雅7月曾宣布計劃開設駐耶路撒冷（Jerusalem）大使館，尋求恢復與以色列的邦誼。即將卸任的總統裴卓（Gustavo Petro）2024年因以色列對加薩（Gaza）的軍事行動，與以色列斷交。

艾思普雷雅也計劃在奈及利亞開設大使館，稱這將有助於重整並提升哥倫比亞在非洲的布局效率。