以色列同意國際穩定部隊進入加薩 內唐亞胡將赴華府與川普會面

以色列官員今天表示，以色列將根據美國總統川普提出的加薩停火計畫，允許「多國維安部隊」進入加薩走廊；總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則預定明天前往華府。

路透社報導，內唐亞胡的安全內閣今天批准允許這支部隊進入加薩的法律架構。內唐亞胡27日將出發前往華府，預計28日與川普會面。

以國官員表示，這項稱為「國際穩定部隊」（International Stabilization Force）的任務將包括200名來自「烏干達、摩洛哥等友好國家」的人員，並將部署於以色列未控制的加薩地區。各國派出的部隊都必須獲得以色列單獨批准，才能進入加薩。

2023年10月7日由哈瑪斯（Hamas）主導的攻擊行動，引發歷時2年的全面戰爭，加薩大部分地區至今仍是滿目瘡痍。

2025年10月，加薩停火協議生效，川普也提出和平計畫，內容包括大幅增加人道援助、由巴勒斯坦技術官僚負責民政管理，以及哈瑪斯解除武裝、以色列軍隊撤離等。

此後，這項計畫陷入停滯，被稱為「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration ofGaza）的技術官僚團隊至今仍未進入加薩。

目前以色列實際控制加薩約64%的地區，而當地近200萬人口幾乎全數生活在由哈瑪斯控制的沿海狹長地帶，多數人只能棲身臨時帳篷或受損建築，生活條件極為艱困。

哈瑪斯至今仍拒絕解除武裝；以色列則表示將把加薩控制區擴大至全境的70%，且幾乎每天仍持續在當地發動軍事攻擊。