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日本總銷量逾億本！《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本知名推理小說作家東野圭吾本月23日過世，享壽68歲。圖／ 截自X@higashinokeigo_
日本知名推理小說作家東野圭吾本月23日過世，享壽68歲。圖／ 截自X@higashinokeigo_

日本知名推理小說作家東野圭吾本月23日過世，享壽68歲，日媒報導，東野是死於大腸癌。東野出道近40年，寫過許多暢銷作品，包括得到直木賞的《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》等，日本國內累積銷售量在2023年已經超過1億本。

東野1958年出生於大阪市，大學畢業後，一邊在製造商擔任工程師，一邊從事寫作。1985年他以以女子高中為舞台的密室殺人事件發生的推理小說《放學後》，獲得江戶川亂步獎而出道。1999年以長篇小說《秘密》獲得日本推理作家協會獎。

2005年發表的《嫌疑犯X的獻身》是他的代表作，同時獲得直木獎與本格推理大獎的雙料殊榮。書中主角「伽利略」系列由福山雅治主演改編為影視作品，成為大暢銷書。另外有加賀恭一郎系列與假面系列等，東野畢生出版超過100部小說，以推理為主，為當代首屈一指的人氣作家。

2012年他的《解憂雜貨店》獲得中央公論文藝獎，2023年日本國內累計銷售突破1億本，獲頒紫綬褒章與菊池寬獎，2025年獲日本推理文學大獎。東野原定於8月5日出版「伽利略」系列的最新長篇作品《永遠的記憶》，但傳來不幸病故的消息。

大腸癌 日媒 日本

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