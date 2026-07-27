菲律賓總統馬可仕國情咨文前 司法部外驚傳爆炸…參議院旁現土製炸彈

菲律賓國家通訊社報導，菲律賓總統馬可仕預定27日下午4時發表任內第5次國情咨文，未料演說前數小時，馬尼拉司法部大門附近凌晨發生爆炸，參議院院區附近也發現疑似土製爆炸裝置。由於時機敏感，菲律賓總統府要求全面加強維安，目前當局仍在調查兩起事件是否有關。

爆炸於27日凌晨0時17分左右發生，地點位於馬尼拉艾米塔區帕德雷福拉街、司法部總部入口附近。當局初步懷疑，爆炸可能由土製爆炸裝置引起，所幸未造成任何人員傷亡。菲律賓國家警察爆裂物處理小組隨即封鎖現場並進行技術鑑定，調查人員也正調閱周邊監視器畫面，以釐清爆炸裝置來源及事發經過。

另一起事件則發生在參議院院區附近，當局發現一個疑似土製爆炸裝置，隨即提高警戒。由於馬可仕當天下午4時左右，將在國會聯席會議發表國情咨文，地點位於眾議院，兩起事件接連發生，引發維安疑慮。

總統府新聞官卡斯特羅（Claire Castro）表示，無論是否發生爆炸，總統維安都必須維持在最高層級。她坦言尚未與馬可仕討論相關事件，但強調警方必須更加謹慎，並進一步收緊安全措施。

菲律賓當局已在大馬尼拉地區部署數以千計警察、軍方及協勤人員，重點戒備巴塔桑潘班薩建築群周邊，以保護總統、國會議員、外國貴賓及民眾。這也是菲律賓每年規模最大的維安行動之一。

目前執法單位尚未確認司法部附近爆炸與參議院院區發現疑似爆裂物之間是否存在關聯，相關調查仍在進行。