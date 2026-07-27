快訊

日本總銷量逾億本 《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

寫紅「白夜行」、「破案天才伽利略」 日本推理小說巨擘東野圭吾癌逝

颱風白海豚生成 氣象署揭路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓總統馬可仕國情咨文前 司法部外驚傳爆炸…參議院旁現土製炸彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓總統馬可仕7月初對加拿大進行為期4天正式訪問，圖為2日於溫哥華發表談話。美聯社
菲律賓總統馬可仕7月初對加拿大進行為期4天正式訪問，圖為2日於溫哥華發表談話。美聯社

菲律賓國家通訊社報導，菲律賓總統馬可仕預定27日下午4時發表任內第5次國情咨文，未料演說前數小時，馬尼拉司法部大門附近凌晨發生爆炸，參議院院區附近也發現疑似土製爆炸裝置。由於時機敏感，菲律賓總統府要求全面加強維安，目前當局仍在調查兩起事件是否有關。

爆炸於27日凌晨0時17分左右發生，地點位於馬尼拉艾米塔區帕德雷福拉街、司法部總部入口附近。當局初步懷疑，爆炸可能由土製爆炸裝置引起，所幸未造成任何人員傷亡。菲律賓國家警察爆裂物處理小組隨即封鎖現場並進行技術鑑定，調查人員也正調閱周邊監視器畫面，以釐清爆炸裝置來源及事發經過。

另一起事件則發生在參議院院區附近，當局發現一個疑似土製爆炸裝置，隨即提高警戒。由於馬可仕當天下午4時左右，將在國會聯席會議發表國情咨文，地點位於眾議院，兩起事件接連發生，引發維安疑慮。

總統府新聞官卡斯特羅（Claire Castro）表示，無論是否發生爆炸，總統維安都必須維持在最高層級。她坦言尚未與馬可仕討論相關事件，但強調警方必須更加謹慎，並進一步收緊安全措施。

菲律賓當局已在大馬尼拉地區部署數以千計警察、軍方及協勤人員，重點戒備巴塔桑潘班薩建築群周邊，以保護總統、國會議員、外國貴賓及民眾。這也是菲律賓每年規模最大的維安行動之一。

目前執法單位尚未確認司法部附近爆炸與參議院院區發現疑似爆裂物之間是否存在關聯，相關調查仍在進行。

爆炸 馬可仕 菲律賓

延伸閱讀

菲總統國情咨文前 首都接連傳爆炸、爆裂物與示威

陸大使質問菲律賓：鬧什麽鬧？承擔得起衝突的代價嗎？

南海摩擦升溫 共軍南部戰區稱「安排海空例行巡航」

硬闖4次！美軍阿曼灣開火癱瘓商船 連炸伊朗13夜後未再公告空襲

相關新聞

日本總銷量逾億本 《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享年68歲

日本知名推理小說作家東野圭吾本月23日過世，享年68歲，日媒報導，東野是死於大腸癌。東野出道近40年，寫過許多暢銷作品，包括得到直木賞的《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》等，日本國內累積銷售量在2023年已經超過1億本。

美中無人機大戰 打到珠峰天空

美中之間的較量，已延伸至全球最高峰珠穆朗瑪峰上，據華爾街日報報導，美方正力推一款無人機，為登山者提供支援，試圖在這一新興競爭領域挑戰中國競爭對手；

南韓前總統尹錫悅再遭判刑！大選說謊違反選舉法 一審判決出爐

韓聯社報導，南韓首爾中央地方法院27日就前總統尹錫悅違反選舉法一案宣判，認定他在2022年總統大選期間發表不實言論，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。

菲總統國情咨文前 首都接連傳爆炸、爆裂物與示威

菲律賓總統小馬可仕即將發表國情咨文之際，司法部大門外凌晨發生爆炸，參議院附近上午又查獲爆裂物，多處爆發民眾示威，大馬尼拉...

戰火外溢…烏襲裏海伊朗商船釀1死 伊朗嗆：須為後果負責

伊朗外交部表示，烏克蘭25日凌晨在裏海襲擊一艘伊朗商船，引發的爆炸造成船員一人喪生、一人受傷。伊朗重申「從未介入」俄烏戰爭，勢必捍衛國家與安全利益、不會善罷干休，並警告烏克蘭及其支持者必須為這起事件的後果負責。

緬甸換文職政府後更血腥？監測組織：軍方攻擊平民傷亡更嚴重

民間監測組織今天警告，緬甸文職政府上任後，軍方對平民的攻擊行動明顯升高，即便是東南亞各國正加強對緬甸的外交交涉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。