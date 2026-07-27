南韓前總統尹錫悅再遭判刑！大選說謊違反選舉法 一審判決出爐

韓聯社報導，南韓首爾中央地方法院27日就前總統尹錫悅違反選舉法一案宣判，認定他在2022年總統大選期間發表不實言論，判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。

法院指出，尹錫悅當時以最大在野黨國民力量黨總統候選人身分參選，並在2022年3月大選前作出不實陳述，構成違反選舉法。

尹錫悅被控在2022年總統大選期間，就他與夫人金建希是否曾一同會見外號「乾真法師」的巫俗人士全成培作出不實陳述。他於大選前約2個月、2022年1月17日出席佛教領袖論壇成立大會並接受訪問時聲稱，自己雖曾經人介紹認識全成培，但從未與妻子一同見過他，因此遭到起訴。

依南韓選舉法規定，若尹錫悅最終被判處100萬韓元（約台幣2.2萬元）以上罰金或有期徒刑確定，國民力量黨必須返還先前獲補助的397億韓元（約台幣8億7400萬元）競選費用。

尹錫悅7月9日在大法院因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，當時是2024年底緊急戒嚴令風波後，事隔583天大法院首次對尹錫悅作出判決。