緬甸換文職政府後更血腥？監測組織：軍方攻擊平民傷亡更嚴重

民間監測組織今天警告，緬甸文職政府上任後，軍方對平民的攻擊行動明顯升高，即便是東南亞各國正加強對緬甸的外交交涉。

緬甸前國防軍總司令敏昂萊3月底卸下軍職，並拔擢情報首長葉溫烏接任總司令。隨後敏昂萊在軍方主導的選舉中，正式成為緬甸文職總統。

非政府組織「武裝衝突地點與事件資料」（ACLED）表示，這波攻擊與新任軍事領導人葉溫烏上任後所採取的戰術有關。

ACLED指出：「緬甸軍政府3月調整軍事指揮架構以來，平民遭受軍方的壓迫更加嚴重，空襲行動也升級...軍方新行動，包括定期出動2到5架噴射戰鬥機，對單一目標執行空襲任務。」

監測組織表示，緬甸2026年上半年共記錄逾12起大規模屠殺事件，有超過450名平民死亡，其中約40%發生在中部乾旱區「安亞地區」（Anyar region）。

緬甸政府發言人對路透社的詢問，暫無回覆。

ACLED蒐集來自媒體報導、在地合作夥伴、聯合國、國際監控組織，以及本地人權團體的資料，用以追蹤緬甸持續發生的衝突。