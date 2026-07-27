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菲總統國情咨文前 首都接連傳爆炸、爆裂物與示威

中央社／ 馬尼拉27日專電
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社)
菲律賓總統小馬可仕。(美聯社)

菲律賓總統小馬可仕即將發表國情咨文之際，司法部大門外凌晨發生爆炸，參議院附近上午又查獲爆裂物，多處爆發民眾示威，大馬尼拉地區治安情勢緊繃，警方嚴陣以待。

司法部上午發表聲明說，今天凌晨約12時17分，司法部大門附近發生爆炸，初步研判為土製爆裂物爆炸所致。

事件未造成人員傷亡，警方接獲通報立即到場進行鑑識，現正調查爆炸物來源、性質及案發經過。

司法部強調，目前情勢已受控制，司法部園區安全無虞。

數小時後，警方又在馬尼拉灣畔、參議院大樓附近發現另一枚疑似土製爆裂物。

警方表示，上午8時許，一名拖吊車公司員工配合警方例行安全檢查時，發現可疑物品並立即通報。警方拆彈專家抵達後安全移除裝置，未造成任何傷亡，現持續追查來源及是否與司法部外爆炸事件有關。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天下午將赴眾議院發表任內第5次國情咨文，根據往年經驗，多會有激進團體及民間組織在各象徵性地點發動示威，表達反貪污、改善民生等訴求。

警方昨天宣布在大馬尼拉地區部署超過2萬名警力，維持社會秩序。

截至中午，馬尼拉市、奎松市及北部碧瑤市等地已有多個團體集結示威，要求政府提高施政透明度、打擊貪污，以及檢討經濟政策，有示威者焚燒美國總統川普（Donald Trump）、小馬可仕和副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）等大型人偶。

警方表示將在監控示威活動時秉持「最大容忍」原則，同時保障民眾和平集會權利。

小馬可仕執政已步入最後2年任期，外界關注他將在國情諮文中，如何回應通膨、就業、民生、甚至南海爭議等攸關經濟與國安的重要議題。

菲律賓 小馬可仕 眾議院

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