委內瑞拉政治對話 反對派領袖馬查多拒絕參與

委內瑞拉反對派領袖，同時也是諾貝爾和平獎得主馬查多（MariaCorina Machado）今天表示，不會參與由美國支持，預定8月初和臨時政府之間的政治對話。

法新社報導，馬查多與曾參加2024年委國總統大選的龔薩雷茲（Edmundo González Urrutia）聯名表示，反對派「不會參與」這場會談的「設計、發展與運作」。

委內瑞拉由羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府，7月中旬與前反對派國會議員公布一項旨在「強化民主」的工作會談，這些議員的任期是在2015年至2020年之間。

馬查多在社群媒體發布的聲明中表示，解釋這項「強化民主」會談的範圍與決策並非反對派職責，推動此事的人，必須向國人說明其目標、方法與時程。

美國今年1月透過軍事突襲行動，推翻委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），華盛頓方面曾稱許為邁向委內瑞拉政治和解的重要進展。

在美國支持下，流亡海外的反對派人士費蓋拉（Dinorah Figuera）6月曾短暫回到委內瑞拉，並與國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）會面。

馬查多力挺的龔薩雷茲在2024年總統大選中宣稱勝選，不過這場爭議重重的選舉，時任總統馬杜洛在遭指控舞弊的情況下，由親馬杜洛的選舉機構宣布獲勝。

馬查多今天表示，她不會阻擋「任何能帶來真正進展的計畫」，並誓言：「我們終將回到委內瑞拉。」

馬查多指控臨時政府，在上個月奪走逾5000條人命的毀滅性雙重強震後，阻撓她返回委內瑞拉。