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俄軍攻擊加劇 烏克蘭平民傷亡創2022年4月以來新高

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

根據烏克蘭政府數據，本月烏克蘭因俄羅斯攻擊造成的平民傷亡人數創下逾4年來的最高紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，本月俄軍的攻擊至少已造成377名平民死亡、2129人受傷，使7月成為2022年4月以來平民死傷最慘重的月份。這些攻擊包括大量難以攔截的彈道飛彈，俄軍也多次鎖定烏克蘭首都基輔發動攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，單是在過去1週裡，俄軍已動用近1700架無人機、逾1630枚導引航空炸彈，以及逾50枚彈道飛彈。

他今天在社群平台X發文表示：「我們必須挫敗俄羅斯利用彈道武器造成恐慌的企圖。現在每一枚部署在烏克蘭防空系統、而非放在盟國倉庫裡的攔截飛彈，真的都能夠協助拯救生命。」

另據路透社報導，基輔今天凌晨遭俄軍彈道飛彈攻擊；烏克蘭其他地區稍後也遭砲擊，至少造成6人死亡。

烏克蘭緊急服務部門表示，俄軍以無人機攻擊北部切爾尼戈夫（Chernihiv）1間超市，造成1名10歲兒童及1名成人喪生，另有25人受傷。

東部城市哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（IhorTerekhov）在Telegram表示，當地白天遭無人機攻擊，造成1人死亡，另有16人需接受醫療救治。

此外，南部札波羅熱（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，滑翔炸彈（glide bomb）攻擊造成1人死亡、6人受傷。當地近月來持續遭受猛烈轟炸。

澤倫斯基曾多次呼籲盟友提供更多愛國者（Patriot）及其他能攔截彈道飛彈的防空系統。

烏克蘭過去1週則持續利用無人機和飛彈攻擊俄羅斯能源基礎設施，包括多座煉油廠。相關行動促使俄羅斯將柴油出口禁令延長至年底。

俄羅斯則以攻擊烏國北部加油站作為報復，並加強攻擊烏國的黑海及多瑙河港口。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study ofWar）25日表示，儘管俄羅斯官員日益強調經濟情勢及燃料危機正趨穩定，俄羅斯多地以及遭俄軍占領的烏克蘭地區依舊面臨燃料短缺。

羅馬尼亞空軍今天連續第3天在黑海上空擊落俄國無人機。羅馬尼亞國防部表示，這架無人機是在其領海上空遭擊落。為此，俄羅斯駐布加勒斯特（Bucharest）大使今天被召至羅馬尼亞外交部說明。

烏克蘭 俄軍 俄羅斯

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