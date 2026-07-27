阿根廷總統言語批評巴西元首 演成外交事件

巴西外交部表示，今天召回駐阿根廷大使返國述職，原因是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在巴西聖保羅出席一場政治活動時，對巴西總統魯拉及法官發表「侮辱性言論」。

巴西自由黨昨天正式提名佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）競選總統，在聖保羅（SaoPaulo）舉行一場造勢活動， 阿根廷總統米雷伊親自出席為他站台。

佛拉維歐為巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子，也為現任參議員，將參加10月總統大選，挑戰尋求連任的現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）。

法新社報導，在造勢會中，米雷伊在未直接點名下，稱巴西總統魯拉是「罪犯」和「小偷」；也未直接點名下，稱巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre deMoraes）為「禿頭垃圾」。

根據報導，米雷伊曾向巴西最高法院申請探視正在居家服刑的波索納洛，但遭到法官莫瑞斯駁回。

巴西外交消息來源告訴法新社說，米雷伊「侮辱了巴西總統府和最高法院、也侮辱巴西人民與民主」。

這名消息人士說，巴西政府今天為「侮辱言論」事件 ，也召見了阿根廷駐巴西大使。

巴西總統魯拉今天在一場工會活動中表示，他將繼續「不受任何人干涉地」領導國家，「在巴西，我們不接受任何人多管閒事」。