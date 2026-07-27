快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙野火肆虐 災民連穿4天髒衣盼早日回家

中央社／ 維拉曼塔26日綜合外電報導

西班牙野火肆虐，村民接獲緊急撤離令時，往往只有幾分鐘收拾隨身物品，有人甚至來不及帶走日常用藥，不少受災戶已連穿4天髒衣，只盼能儘快回家。

法新社報導，50歲的康加查（Olga Congacha）在路旁受訪時表示：「所有人都必須迅速撤離村子，情況非常危急，人人都嚇壞了…我和丈夫帶上所有能抓到的東西離開，就是我們的重要文件和幾件衣服。」

警方今天讓她短暫返家拿取手術前所需的藥物，她發現房子已被一層灰燼覆蓋。

西班牙中部的野火已燒毀數萬公頃土地。西班牙生態轉型部長阿格森（Sara Aagesen）今天表示，馬德里附近的野火是西班牙近年規模最大的一起。

84歲的費拉斯柯（Roberto Velasco）帶著一個小行李和硬碟，裡面裝有他住在西班牙50年來，與智利家人的舊信件存檔和紀念品。

費拉斯柯在馬德里北部一處體育館內的臨時安置中心告訴法新社：「我不知道該帶什麼，我以為整棟房子都會燒掉。」

在另一處避難所裡，81歲路易斯（Jose Luis）緊盯著手機螢幕，畫面中顯示他住家周圍的監視器畫面，如今晴空萬里，庭院裡的橡皮水管還散落在他離開時的位置。

他和妻子在手機收到撤離警報後，短短幾分鐘內倉皇撤離，幾乎什麼都沒帶。

70歲瑪嘉莉塔（Margarita）指著T恤上汙漬，表示這件衣服已連穿了4天，她女兒海倫娜（Helena）則說：「我們走的時候只穿著身上的衣服，還以為隔天就能回家了。」

西班牙 土地

延伸閱讀

法國、西班牙野火失控 近20萬人緊急撤離

法國、西班牙野火撤逾26萬人 葡萄酒之都波爾多受威脅

怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

西班牙、法國野火 急撤33萬人

相關新聞

獨家專訪日本戰後PTSD權威！福島災後兒虐案例增

蟻塚亮二在 2010 年發現沖繩縣民的延遲發作型 PTSD 後，隔年發生震撼全日本的 3.11 東日本大地震。福島沿海地區又和其他東北災區不同，面臨到福島第一核電廠事故災民無法返家的問題，急需心理健康服務，所以福島的精神醫療相關人士特別將蟻塚亮二請來福島，擔任相馬市一家精神科診所（メンタルクリニックなごみ）的院長，陪伴災民走過傷痛。直到現在，蟻塚亮二平時留在福島，但每個月都會往返沖繩看診，就這樣過了 13 年。

西班牙、法國野火 急撤33萬人

法國與西班牙多處野火廿五日迅速延燒，吞噬農田、森林與住宅，迫使逾卅三萬人撤離或就地避難。數千名消防員全力投入滅火，試圖阻止火勢逼近馬德里與波爾多兩座城市。

南歐旺季不香了？高溫改寫旅遊版圖 亞洲客瘋4個字

全球高溫已改變旅遊版圖，「避暑假期」成為新潮流。以亞洲來說，愈來愈多人暑假出遊避開炎熱城市，轉往雲南、北海道、紐西蘭等涼爽地區度假。

怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

野火今天持續肆虐法國和西班牙，森林化為灰燼、村落人去樓空，超過32萬5000人被迫逃離，消防人員正奮力控制延綿數公里的火...

川普親自催改新空軍一號 趕工八個月削弱安全防護

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普催改新專機 趕工八個月削弱安全防護 頭條二：法西野火逼近馬德里、波爾多 數萬人撤離 頭條三：伊朗復仇聲浪未歇 德黑蘭卻有另一種日常

柏林同志遊行 遭飛車衝撞恐攻釀1死

德國柏林廿五日舉行同志遊行發生汽車衝撞事件，嫌犯作案後棄車逃逸還沿路刺傷路人，共造成至少一人死亡、廿九人受傷，三名傷者命危。德國官員稱這是一起恐怖攻擊，正全力搜捕一名廿一歲男性嫌犯並公布其相片，稱其與當地伊斯蘭團體有關聯。華爾街日報報導，嫌犯巴盧特（Abdul Ballout）是黎巴嫩裔德國公民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。