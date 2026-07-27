民主剛果伊波拉病例破3000 缺疫苗又逢醫護罷工

官員今天表示，剛果民主共和國爆發的第17次伊波拉疫情中，醫護人員已通報超過3000起病例，其中包括1354人死亡。感染病例在短短10天內激增約1000例。

法新社報導，這個中非國家正在衝突不斷的東部地區對抗最新一波伊波拉疫情，該區域數十年來飽受暴力衝突摧殘。

官方數據顯示，在疫情於7月15日突破2000例大關後，目前5個省累計確診病例已達3075例。

當局表示，檢測與篩檢能力提升，協助發現更多感染病例。

這波疫情於5月15日宣布爆發，由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引發，目前尚無獲批准的疫苗或治療方法。

根據世界衛生組織（WHO），近90%病例都出現在民主剛果東北部伊圖里省（Ituri）。伊圖里省與南蘇丹及烏干達接壤。

這波疫情可能還會持續數個月，而醫療人員因要求支付積欠薪資而罷工，已干擾部分醫院的應對工作。

伊波拉病毒可透過體液接觸傳播，並引發出血熱。過去50年來，已在非洲奪走超過1萬5000人性命。

科學家正爭分奪秒研發針對邦迪布焦病毒株的疫苗與療法。牛津大學24日表示，第一批志願者已接種一款專門對抗該病毒的實驗性疫苗。

另有數款候選疫苗正加速進入臨床試驗階段，同時兩款潛在治療方法也正在研發中。