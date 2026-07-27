英國AI副大臣：晶片製造和硬體建設是再工業化重點

英國主責人工智慧（AI）的副大臣級官員納拉揚表示，根據新政府的政策願景，AI的發展與應用是促進英國「再工業化」的關鍵；其中，硬體建設、晶片生產以及AI無人機是重點。

納拉揚（Kanishka Narayan）在英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登的專訪提到，他將致力推動在英國境內生產AI晶片，主要原因包括「大部分的經濟價值、（戰略）影響力和供應鏈瓶頸，正是源自硬體」。此外，硬體也是「英國大眾希望推動再工業化的領域」。

至於AI無人機，納拉揚說，它們將是國防領域「現代再工業化」的關鍵一環。

英國新首相柏南（Andy Burnham）20日上任，當天即任命36歲的納拉揚為AI副大臣，並首度將該職位提升至內閣辦公廳層級，納拉揚也將常態出席由首相主持的內閣會議。

納拉揚在前首相施凱爾（Keir Starmer）任內即主責AI事務，但職位層級為政務次官，較副大臣低一階，一般不出席內閣會議。

柏南上任後，隨即啟動政府部會「組織改造」，裁撤科學、創新暨科技部，將原本由該部會負責的業務分拆併入數位、文化、媒體暨運動部（DCMS），以及經過整併並納入首相府曼徹斯特（Manchester）北部辦公室的首相暨內閣辦公廳（OPMC），還有權責大幅提升的商業、創新、科學暨貿易部（DBIST，原商業暨貿易部）。

納拉揚的職位同時屬於DBIST編制。儘管部分業界人士對科學、創新暨科技部遭裁撤有疑慮，也有意見認為，相關組織架構調整反映新政府的政策重點，將是確保科學與科技能夠盡快為英國整體帶動更多實質經濟利益。

值得一提的是，作為英國中央政府運作核心，OPMC的組成結構另包含新成立的AI工作小組（AITaskforce），負責英國的AI戰略擘劃、執行與AI安全，納拉揚是主責官員，直接向首相報告。

英國多年來以晶片設計和矽智財為強項，在硬體和晶片製造領域較不活躍，但納拉揚在「金融時報」專訪所言反映英國近期政策趨勢，即強化硬體建設和基礎設施、促使英國境內生產活動再度活絡，相關措施包括施凱爾政府6月宣布投入11億英鎊（約新台幣475億元）發展AI硬體，其中1億5000英鎊將用於採購英國企業生產的新一代晶片。

納拉揚證實，他有意確保英國企業優先享有政策紅利，以利它們進一步成長。

他指出，在晶片設計領域享有卓越優勢之餘，英國也可以挑戰發展AI晶片生產。

納拉揚另提到，他希望在英國崛起的重要新興科技及相關企業都能「根留英國」，以確保英國的自主性。

以在英國劍橋起家、後來被日本軟銀集團收購並在紐約上市的半導體設計和矽智財巨頭Arm（安謀）為例，他指出，英國歡迎外來投資，但期待絕大部分的經濟和戰略價值以及就業機會留在英國。

納拉揚告訴「金融時報」，他將運用自己身處執政體系核心的優勢，力主英國政府加強投資AI、透過簽證優惠吸引優秀工程師等人才，並推進法規和行政改革，以加速建設科技基礎設施。

他說，對科技投資人以及所有希望在英國發展事業、創造就業的人而言，英國政府將是行動迅速的理想合作夥伴。