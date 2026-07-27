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東協促朝鮮半島無核化 北韓金與正斥愚蠢荒唐
東南亞國協敦促朝鮮半島實現無核化，北韓領導人金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天抨擊東協此立場「愚蠢、荒唐幻想」。
東協（ASEAN）在上週舉行的年度區域論壇上，對北韓持續發展核武表達「嚴重關切」，並強調對話的重要性，應實現「去核化的朝鮮半島，帶來持久的和平與穩定」。
北韓一向堅稱具有發展核武及彈道飛彈的權利，即便是聯合國安全理事會（UN Security Council）予以制裁，限制北韓發展這些武器，而北韓早在2023年已將核武國地位寫入憲法。
金與正透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發表聲明，對東協「公然配合美國鼓吹『去核化』、無視北韓憲法」的敵意態度，表達強烈不滿。
她表示：「堅持『朝鮮半島去核化』的立場，在觀念上和實質上已失去意義，繼續堅持下去，完全是戰略思維和邏輯上的失敗，這是愚蠢且荒唐的幻想。」
她強調，東協應該警惕「被美國利用，淪為美國的傳聲筒」。
金與正身為北韓對外發言和外交政策的關鍵人物，在6月曾表示，北韓的核武計畫是「絕不退讓的底線」。
2019年金正恩（Kim Jong Un）與美國總統川普（Donald Trump）在越南河內舉行高峰會，有關去核化及解除制裁的談判破局，平壤（Pyongyang）再三宣示本身是「不可逆轉」的核武國家。
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