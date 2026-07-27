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柏林同志遊行恐攻 悼念民眾：不讓恐懼淹沒愛

中央社／ 柏林26日專電

德國柏林同志遊行汽車衝撞造成多人死傷。案發隔日，不少當地民眾及前來參加活動的遊客重返現場獻上鮮花、蠟燭和彩虹旗為傷者打氣。一名悼念民眾告訴中央社，同志驕傲代表的是慶祝愛，攻擊不會改變同志驕傲的意義，愛也不會被恐懼淹沒。

柏林25日舉辦一年一度驕傲月同志大遊行（CSD），活動接近尾聲時，一輛白色貨車衝入主舞台旁的蒂爾加滕（Tiergarten）公園，造成1名女子死亡、29人受傷，其中多人重傷。

案發隔日，德國官方定調這起案件屬於「伊斯蘭主義恐怖攻擊」，總理梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲民眾不要因恐怖攻擊心生畏懼，強調恐怖攻擊目的就是撕裂社會，奪走人們最珍視的自由與開放生活方式。

中央社記者現場觀察，一大早即有不少民眾前往蒂爾加滕公園悼念。在警方拉起的封鎖線一側，肇事白色貨車仍停放在撞擊的大樹旁，鑑識人員持續採證；封鎖線外的樹下，則逐漸形成一處臨時紀念區。

民眾陸續送來鮮花、蠟燭及卡片，有人騎著腳踏車前來獻花，有人駐足默哀，也有人蹲下整理花束、手寫留言為傷者打氣，久久不願離去。

悼念區一張手寫紙板寫著「讓愛勝利」（Let LoveWin）；留言簿上則有民眾寫下：「讓我們團結一致，比邪惡與仇恨更強大；我們選擇愛，選擇生命。」

除了當地民眾，不少前一天前來參加柏林同志驕傲月活動的LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒及其他性少數群體）支持者，也帶著彩虹旗回到蒂爾加滕公園。

來自比利時的Jaimie昨天參加柏林同志驕傲月遊行閉幕活動，案發隔天特地回到現場獻花。他告訴中央社，當時主舞台正在進行變裝皇后表演，突然接獲通知要求所有人立刻撤離，直到離開活動現場，看見大批警車、救護車及消防車駛入，才知道發生嚴重事故。

他表示，一開始不少人以為只是演練，直到主辦單位工作人員上台要求所有人立即撤離，大家才意識到情況不尋常。雖然撤離過程沒有出現推擠混亂，但因不知道發生什麼事，現場瀰漫不安氣氛。

同一天稍晚，警方在柏林西區一處小型菜園展開攻堅，涉嫌駕車衝撞人群的21歲嫌犯疑似持利器攻擊特警人員，遭警方開槍擊斃。

「我們這個社群一直都是攻擊的目標，但同志驕傲（Pride）代表的是慶祝愛。」Jaimie說，他重回案發現場，就是想傳達一個訊息：「我們就在這裡，不會離開，也不會讓恐懼淹沒愛。」

而在案發現場旁的柏林地標、也是同志大遊行主舞台所在地的布蘭登堡門（Brandenburger Tor）前，越來越多民眾聚集參加守夜活動。

有人高舉寫著「從悲傷，到憤怒，到抵抗」的標語，呼籲不要讓暴力與恐懼定義同志驕傲；也有人在飄揚著的彩虹旗下高喊：「明年我一定會回來，因為驕傲月同志大遊行讓我們的聲音被聽見。」

柏林 同志 中央社

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