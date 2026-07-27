聽新聞
0:00 / 0:00
怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人
野火今天持續肆虐法國和西班牙，森林化為灰燼、村落人去樓空，超過32萬5000人被迫逃離，消防人員正奮力控制延綿數公里的火勢。
法新社報導，法國西南部、西班牙中部馬德里附近的森林大火已經延燒多日，成為兩國有史以來和平時期最嚴重火災之一。
法國消防員全國聯合會（FNSPF）表示，這波嚴重林火在法國主要火場產生前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus），這種巨大的火雲能製造向外吹送的強風，並且夾帶會引發更多大火的閃電。
FNSPF發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）說：「這就像是大衛對決歌利亞…我們在某個時刻會找到弱點並且在那裡予以痛擊。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經召集明天上午的危機內閣會議，討論這次緊急情勢。
西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）今晚表示，火勢仍在推進，但速度已有趨緩。
不過在西班牙東部沿海城市瓦倫西亞（Valencia）附近，消防人員今天又遭遇新火點，當地已有1萬5000人被迫撤離。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在馬德里以西的阿維拉省（Avila）視察災區時表示：「艱難時刻在前方等著我們。」他預定明天前往瓦倫西亞災區。
民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯（VirginiaBarcones）形容阿維拉附近的火勢是「怪物級」災難。
他告訴西班牙國家電視台（TVE）：「我們正面對周長280公里、覆蓋7萬7000公頃的火場。」
歐洲聯盟其他國家也已經派出飛機、人員和裝備協助兩國滅火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。