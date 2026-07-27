快訊

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

漢光演習安排總統視導實彈 挨批作秀

聽新聞
0:00 / 0:00

怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

中央社／ 波爾多26日綜合外電報導

野火今天持續肆虐法國西班牙，森林化為灰燼、村落人去樓空，超過32萬5000人被迫逃離，消防人員正奮力控制延綿數公里的火勢。

法新社報導，法國西南部、西班牙中部馬德里附近的森林大火已經延燒多日，成為兩國有史以來和平時期最嚴重火災之一。

法國消防員全國聯合會（FNSPF）表示，這波嚴重林火在法國主要火場產生前所未見的「火積雲」（pyrocumulonimbus），這種巨大的火雲能製造向外吹送的強風，並且夾帶會引發更多大火的閃電。

FNSPF發言人布羅卡迪（Eric Brocardi）說：「這就像是大衛對決歌利亞…我們在某個時刻會找到弱點並且在那裡予以痛擊。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經召集明天上午的危機內閣會議，討論這次緊急情勢。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）今晚表示，火勢仍在推進，但速度已有趨緩。

不過在西班牙東部沿海城市瓦倫西亞（Valencia）附近，消防人員今天又遭遇新火點，當地已有1萬5000人被迫撤離。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在馬德里以西的阿維拉省（Avila）視察災區時表示：「艱難時刻在前方等著我們。」他預定明天前往瓦倫西亞災區。

民防和緊急服務部門首長巴爾恭內斯（VirginiaBarcones）形容阿維拉附近的火勢是「怪物級」災難。

他告訴西班牙國家電視台（TVE）：「我們正面對周長280公里、覆蓋7萬7000公頃的火場。」

歐洲聯盟其他國家也已經派出飛機、人員和裝備協助兩國滅火。

西班牙 法國 火災

延伸閱讀

法國、西班牙野火撤逾26萬人 葡萄酒之都波爾多受威脅

法國、西班牙野火失控 近20萬人緊急撤離

西班牙、法國野火 急撤33萬人

法野火燒掉近10萬公頃創紀錄 累計撤離逾20萬人

相關新聞

西班牙、法國野火 急撤33萬人

法國與西班牙多處野火廿五日迅速延燒，吞噬農田、森林與住宅，迫使逾卅三萬人撤離或就地避難。數千名消防員全力投入滅火，試圖阻止火勢逼近馬德里與波爾多兩座城市。

川普親自催改新空軍一號 趕工八個月削弱安全防護

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：川普催改新專機 趕工八個月削弱安全防護 頭條二：法西野火逼近馬德里、波爾多 數萬人撤離 頭條三：伊朗復仇聲浪未歇 德黑蘭卻有另一種日常

柏林同志遊行 遭飛車衝撞恐攻釀1死

德國柏林廿五日舉行同志遊行發生汽車衝撞事件，嫌犯作案後棄車逃逸還沿路刺傷路人，共造成至少一人死亡、廿九人受傷，三名傷者命危。德國官員稱這是一起恐怖攻擊，正全力搜捕一名廿一歲男性嫌犯並公布其相片，稱其與當地伊斯蘭團體有關聯。華爾街日報報導，嫌犯巴盧特（Abdul Ballout）是黎巴嫩裔德國公民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。