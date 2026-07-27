中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練

英國「每日電訊報」分析衛星影像報導，中國解放軍打造台灣總統府和其他主要政府建築等比例模型，讓官兵能在盡可能逼真情境下演練攻占首都，其演練規模和針對性「史無前例」。

美國「財經內幕」（Business Insider）今天引述英國「每日電訊報」（The Telegraph）分析衛星影像所作報導指出，中國不只建造美國軍艦的複製品，也打造戰鬥機、海軍基地和台灣政府建築的模型。

「每日電訊報」與「財經內幕」同屬斯普林格全球記者網絡（Axel Springer Global Reporters Network）成員。

報導指出，北京為掌控台灣做準備的同時，也一直運用這些模型來測試其庫存不斷在增加的長程武器和新的人工智慧（AI）系統。掌控台灣是中國國家主席習近平的首要之務。

AI分析公司情報實驗室（The Intel Lab）地理空間情報研究員席孟（Damien Symon）表示，這些複製品的精確度之高，「顯示出高度針對特定對手，而非一般的戰力建構」。他是最早發現其中數個海上模型的人。

複製台灣總統府

解放軍也打造出台灣總統府和其他關鍵政府建築的等比例模型，讓官兵能在盡可能逼真情境下演練攻占首都。

國際防務情報機構詹氏公司（Janes）首席衛星影像分析師奧康納（Sean O'Connor）指出：「他們基本上是在製造複製品，讓部隊能在訓練行動中進行演練，彷彿他們就身處台北一樣。」

去年的衛星影像顯示，中國已經興建一條280公里長的隧道，連接各個台灣政府建築的模型，為台灣領袖試圖從地下逃離的情境進行準備。

雖然各國針對特定情境與敵人而進行訓練並不罕見，但印度海軍退役少將肯納（Monty Khanna）表示，中國訓練規模已經達到「史無前例」的程度。

這些衛星影像正顯示出其規模之龐大。

橫須賀基地實體模型

另一組衛星影像揭示中國打造出橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base）的實體模型。若發生台灣緊急事態，此一美國在日本最大海軍基地幾乎肯定會派上用場。

作為兩國安全條約的一部分，美國在日本駐紮超過5萬5000名士兵，為美國海外駐軍規模之最。

專家先前告訴每日電訊報，在美國針對中國侵略行動作出回應時，駐紮在日本南部的美軍將成為「矛尖」。

作為美國海軍第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron15）的一部分，有10艘勃克級（Arleigh Burke-class）軍艦常駐橫須賀。

衛星影像顯示停泊在該模擬海軍基地的戰艦模型。

前美國海軍潛艦指揮官、新美國安全中心（Centerfor a New American Security）資深研究員舒加特（Thomas Shugart）在模擬戰艦旁發現一個彈坑，很可能是彈道飛彈命中造成的。這些艦艇模型還在後續打擊中進一步受損。

複製蘇澳海軍基地

除了橫須賀，中國也建造台灣東北海岸關鍵樞紐蘇澳海軍基地的複製品，港口內還停泊一艘美國紀德級（Kidd-class）驅逐艦的模型。

根據衛星影像，該模擬基地於2022年1月至2月間曾用於實彈測試，當時一枚飛彈擊中碼頭的一部分，摧毀一個疑似用來校準飛彈尋標器的黑色拱形模型。

雖然蘇澳並非台灣最大海軍基地，卻是東海岸少數基地之一。這是台灣島上距離中國最遠、受到大型山脈屏障的一側。

可靠長程打擊能力

蘇澳、橫須賀和艦艇模型上的損壞情況顯示多次飛彈測試命中目標。

席孟指出：「這些不是近距離、受控的演示。你看到的是從數公里外發射的飛彈，光是這一點就展現出可靠的長程打擊能力。」

美國軍艦模型可能被用作測試中國廣泛武器的標靶，包括鷹擊-21和鷹擊-17極音速反艦飛彈，以及射程可達8000公里的東風-27彈道飛彈。

即使是從中國較偏遠的內陸發射場發射，這些武器都具備從中國本土打擊台灣的能力。

清泉崗機場模擬設施

中國還建造台灣最大空軍基地之一的模擬設施，該基地同時也是服務台中巿的民用機場。

這個模型可追溯至2002年，是中國最早、也最簡陋的模型之一，僅由沙地上的線條組成。

歐康納表示，該模型就位在中國最早建立的火箭發射設施酒泉衛星發射中心旁邊，這意味著它可能被用於武器測試及練習轟炸任務。

地面部隊強攻首都

中國似乎也在訓練奪取台灣關鍵政府建築，包括總統府、外交部和司法機關。

衛星影像顯示模擬位在台北市中心的政府機關所在地博愛特區的兩個不同模擬設施。

其中一個模型位在內蒙古自治區朱日和合同戰術訓練基地，可追溯至2014年，重點在於建築物本身，可能是為了模擬中國地面部隊攻入首都的情境。

中國國營媒體2015年發布的影像顯示，解放軍士兵在總統府建築模型前進行演練。

第2個較新的模型位在內蒙古沙漠，更側重於政府建築周邊的街道，無論道路角度還是街廓大小都高度還原台北市樣貌。

「預演」奪取特定設施

舒加特認為，這些模型極有可能是為「預演」而建。

他解釋：「這可能是為了讓地面部隊演練奪取那些特定設施。」

2015年，在首個總統府複製品建成後不久，解放軍曾發布一段訓練影片，顯示士兵向該模型開火並發起衝鋒。

除了軍事演習之外，專家同時指出，這些模型的影像也是向所有潛在對手傳遞訊息的一種非常有效的方式。

舒加特表示：「這向日本傳達『如果發生戰鬥，你們也會被捲入』的訊息；向美國傳達『如果你們試圖干預，我們會襲擊你們的基地』；同時向台灣傳達『我們正在演練攻下你們的首都』。」