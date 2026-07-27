柏林同志遊行恐攻嫌犯遭警擊斃 曾接受去極端化輔導

德國柏林同志遊行汽車衝撞案造成1死29傷，警方今天在柏林西區一處小型菜園展開攻堅行動，21歲嫌犯伯勞特遭開槍擊斃。他過去因涉嫌策劃恐攻，被德國安全單位列為伊斯蘭主義危險人物，案發前正接受去極端化輔導。

柏林25日晚間發生汽車衝撞案，伯勞特（AbdulBallout）涉嫌駕駛一輛白色貨車衝入柏林同志大遊行閉幕活動周邊人群，造成1名女子死亡、29人受傷，其中多人重傷。他在衝撞人群後，涉嫌持利器攻擊民眾，隨後逃離現場。

柏林內政部門向德通社（DPA）證實，警方今天傍晚在柏林斯潘道區（Spandau）一處小型菜園發現伯勞特，他在攻堅行動中遭警方擊斃。

伯勞特藏身於父親的菜園棚屋，警方根據私人交往圈提供的線索追查到他的下落。警方準備逮捕時，他疑似持利器攻擊特警隊人員，警方隨即開槍，伯勞特中彈後傷重不治。

今日稍早，德國官方定調這起案件屬於「伊斯蘭主義恐怖攻擊」，總理梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲民眾不要因恐怖攻擊而心生畏懼，強調恐怖分子的目的就是撕裂社會，奪走德國最珍視的自由與開放生活方式。

綜合德媒報導，伯勞特2005年出生於柏林，具德國國籍，家族來自黎巴嫩。外界目前對他的童年所知不多，僅知他曾參加柏林蒂爾加滕區（Tiergarten）社區足球賽，生活範圍離這次攻擊現場不遠。

他青少年時期便多次涉及暴力犯罪：2019年，年僅14歲時因在校園毆打他人首次引起執法單位注意；2020年又涉及搶奪他人耳機，2022年遭少年法院依傷害及強盜勒索等罪名判刑。

近年伯勞特逐漸激進化，因被認為支持「伊斯蘭國」（IS）極端組織，遭德國安全單位列為伊斯蘭主義危險人物。

根據官方說法，伯勞特去年企圖前往敘利亞加入伊斯蘭國途中，在黎巴嫩遭逮捕，並因「煽動宗教衝突」罪名在黎巴嫩遭判刑3個月。11月返回德國後，因涉嫌準備重大危害國家安全的暴力犯罪遭羈押。

柏林檢方依「準備重大危害國家安全暴力犯罪」起訴伯勞特，求處3年有期徒刑。今年5月，蒂爾加滕區法院依德國少年司法制度判處伯勞特1年10個月「預備緩刑」，將他釋放。

除預備緩刑外，法院要求伯勞特接受柏林非營利組織「暴力預防網絡」（Violence Prevention Network,VPN）的去極端化輔導。VPN是德國主要去極端化機構之一，透過一對一輔導協助極端主義者脫離暴力思想，降低再犯風險。

然而，伯勞特在正式接受輔導前僅完成兩次初步晤談，VPN執行長穆克（Thomas Mücke）接受「明鏡週刊」（Der Spiegel）訪問時表示，工作人員當時發現伯勞特回答過於空泛、刻意迎合，懷疑他未真心反省，因此尚未決定是否正式收案，也未察覺他即將犯案的跡象。

伯勞特雖已遭擊斃，由於案件已由德國官方認定屬伊斯蘭主義恐怖攻擊，德國聯邦檢察總長宣布接手偵辦，後續調查除釐清犯案經過外，也將追查嫌犯是否有共犯或協助者。