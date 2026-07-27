柏林同志遊行 遭飛車衝撞恐攻釀1死

德國柏林廿五日舉行同志遊行發生汽車衝撞事件，嫌犯作案後棄車逃逸還沿路刺傷路人，共造成至少一人死亡、廿九人受傷，三名傷者命危。德國官員稱這是一起恐怖攻擊，正全力搜捕一名廿一歲男性嫌犯並公布其相片，稱其與當地伊斯蘭團體有關聯。華爾街日報報導，嫌犯巴盧特（Abdul Ballout）是黎巴嫩裔德國公民。

警方表示，嫌犯駕駛一輛白色小廂型車，於當天晚上將近十時在遊行路線終點附近的蒂爾加滕公園衝撞民眾，車子撞樹後，嫌犯棄車逃逸並拿出開山刀沿街砍人。

德國警方因隱私法規，僅公布在逃嫌犯姓名為阿卜杜勒．Ｂ，身高約一九○公分，做案時身穿黑色連帽上衣與白色褲子，並發布通緝公布其照片。

華爾街日報披露嫌犯全名，稱嫌犯巴盧特是黎巴嫩裔德國公民。警方正在調查目擊者說法，即案發時車上可能還坐著第二名嫌疑人。

德國內政部長杜布林德表示，各種跡象顯示這是一起「伊斯蘭恐怖攻擊」，嫌犯二○○五年出生於德國，有黎巴嫩血統，今年五月因一起案件被判處一年十個月監禁，但後來減為非監禁刑罰。

德國媒體報導，嫌犯曾試圖加入極端組織「伊斯蘭國」但未成功，去年從黎巴嫩返回柏林時被捕。

德國總理梅爾茨廿六日在社媒Ｘ寫道：「這是對我們社會的攻擊。這起犯罪將被徹查，並將依法嚴懲。」

這起事件再度引發德國針對移民、宗教極端主義與公共安全的辯論。柏林和其他兩個東部邦幾個月後將舉行地方選舉，民調顯示極右派政黨可望有所斬獲。