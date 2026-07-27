西班牙、法國野火 急撤33萬人

法國與西班牙多處野火廿五日迅速延燒，吞噬農田、森林與住宅，迫使逾卅三萬人撤離或就地避難。數千名消防員全力投入滅火，試圖阻止火勢逼近馬德里與波爾多兩座城市。

馬德里自治區主席阿尤索表示：「這是前所未見的情況，與我們過去經歷的任何狀況都截然不同。」

法國當局先前已下令西南部吉倫特省與朗德省約十九萬七千名居民撤離，廿六日又要求吉倫特省五萬五千人撤離避難。當地野火延燒面積約為巴黎的四倍，法國總統馬克宏表示，已從全國各地調派增援，包括軍用運輸機、投水直升機及民防航空資源協助救災。

法國當局指出，吉倫特省火場距離波爾多市只剩十五公里，且正朝市區方向蔓延。波爾多周邊約有八十萬居民，當地以市區北部與東部廣大的葡萄園及酒莊聞名。波爾多市長卡澤納夫表示，目前沒有撤離全市的計畫，但市府「已準備好因應任何可能情況」。

西班牙方面，首都馬德里附近已有超過八萬人撤離，或被要求留在室內避難。首都以西山區野火持續燃燒，大量灰燼與濃煙籠罩整個地區。

這場野火危機，原因之一是五月底以來一波波熱浪，使森林與植被極度乾燥。根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務資料，上個月是西歐有紀錄以來最炎熱的六月。

法國內政部長努涅斯表示，今年法國已有約九七○平方公里土地遭野火焚毀，創下「歷史新高」。西班牙總理桑傑士指出，今年全國已有超過一三○○平方公里土地遭燒毀，高於過去十年平均每年一千平方公里水準。

紐約時報指出，雖然很難將野火事件直接歸因於全球暖化，但專家普遍認為，氣候變遷導致氣溫持續升高，使野火更容易發生也更具破壞力。