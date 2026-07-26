德國聯邦國防軍士兵 涉嫌在阿富汗機場竊盜遭調查

（德國之聲中文網）負責管轄涉及海外部署士兵相關案件的德國巴伐利亞邦司法機構肯普滕（Kempten）檢察院目前正對5名德國聯邦國防軍成員展開調查，他們涉嫌在2021年8月阿富汗撤離行動期間實施竊盜。據稱，這些涉案人員「在撤離過程中非法占有了喀布爾機場商店內的商品」。

據報導，這些士兵當時攜帶了武器。目前調查仍在進行中。檢察院發言人表示，無法「確切預測」訴訟程序何時結束或結果如何，同時也強調了無罪推定原則。

《圖片報周日版》援引聯邦國防軍內部消息人士的話稱，這些士兵隸屬於第1空降旅第31傘兵團。據稱，這支精銳部隊的成員在機場軍事區內對阿富汗人經營的商店實施了竊盜。這些商店出售包括軍用裝備在內的各類商品。

據稱，這些攜帶武器的士兵偷走了T恤和臂章。聯邦國防軍的消息人士還提到有刀具被偷。

國防部發言人對媒體表示：「在獲悉可能存在犯罪行為後，軍事紀律檢察部門立即通知了肯普滕檢察院，並將案件移交給了他們。」

聯邦總檢察長辦公室的發言人接受《圖片報周日版》採訪時說：「案情已被提交給聯邦總檢察長辦公室，以評估是否存在違反《國際刑法典》的行為。目前的調查已排除了這種嫌疑。」

國防部證實，「在調查過程中也對影像資料進行了分析」。然而，「未發現任何構成『劫掠』這一刑事犯罪的行為」。

據《圖片報》報導，鑑於涉事士兵在機場行動期間攜帶武器，該行為可能構成武裝竊盜罪。

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