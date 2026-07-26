德同志遊行車輛衝撞增至29人傷 嫌犯是黎巴嫩裔德國公民

英國天空新聞報導，德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）表示，柏林同志大遊行汽車衝撞事件傷者已增至29人。先前報導傷亡數是1死16傷。

杜布林德說：「一切跡象都顯示，這是一起伊斯蘭恐攻。」

杜布林德表示，嫌犯阿卜杜勒．B（Abdul B）駕車衝入人群，隨後棄車拿出利器刺人，「可能是用砍刀」，造成多人受傷。

華爾街日報報導，嫌犯全名阿卜杜勒．巴盧特（Abdul Ballout），是黎巴嫩裔德國公民，但德國警方因為隱私法規僅公布其姓名為阿卜杜勒．B。

杜布林德說，阿卜杜勒．B於2005年在德國出生，有黎巴嫩血統，他母親2002年歸化為德國公民。杜布林德說，阿卜杜勒．B先前曾被判處1年10個月的有期徒刑，但後來被減為非監禁刑罰。

德國媒體報導，嫌犯曾試圖加入極端組織「伊斯蘭國」但未成功，去年從黎巴嫩返回柏林時曾被捕。