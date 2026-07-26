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柏林同志遊行車撞人群1死16傷 德媒：嫌犯支持「伊斯蘭國」
德國柏林市同志遊行地點附近昨晚發生汽車衝撞人群事件，造成1死、16傷。德媒今天報導，案件主嫌是「伊斯蘭國」（IS）支持者，過去曾涉及相關犯行遭定罪。
德國「畫報」（Bild）與「明鏡周刊」（DerSpiegel）報導，這名嫌犯為21歲男子，警方稱其姓名為阿布杜 B（Abdul B.），他去年曾前往中東，試圖加入「伊斯蘭國」，但沒有成功。
據報導，這名男子之後在德國遭定罪，罪名為「籌備實施嚴重顛覆性暴力行為」。
法新社報導，德國警方表示，案件主嫌是21歲阿布杜B，籲請民眾提供他的下落資訊及照片。
嫌犯據稱特徵為黑髮且身材削瘦，身高約190公分，案發時身穿黑色連帽上衣及白色長褲。
警方指出，任何人絕對不應接近他，或是直接接觸他，因為他可能持有武器，且對他人構成危險。
警方發言人稍早曾告訴記者，阿布杜 B據信與「伊斯蘭主義圈子」有所聯繫。
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