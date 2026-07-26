柏林同志遊行車撞人群1死16傷 德媒：嫌犯支持「伊斯蘭國」

烏克蘭總統澤倫斯基在24日播出的專訪說，基輔和華府在生產無人機的合作上，將納入一家美國工廠，「以生產運用烏克蘭先進技術的無人機」。他接受美國極右翼部落客盧默(Laura Loomer)專訪時說，「我們將在美國蓋一座巨大的工廠，我們想要在美國擁有幾條無人機生產線」。

2026-07-26 14:26