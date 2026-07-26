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美日菲南海聯合軍演期間 菲中互控挑釁掀口水戰

中央社／ 馬尼拉26日綜合外電報導

美國、日本與菲律賓於7月21日至25日在南海舉行為期5天的海上聯合演習。不久前，菲律賓與中國船隻才在爭議海域發生對峙，雙方互控挑釁。

路透社報導，菲律賓軍方今天表示，這項聯合軍演集結軍艦、海巡艦艇、偵察機及戰鬥機，以提升3國部隊的協同作戰能力。

近年來，在美日兩國支持下，菲律賓正尋求抗衡中國幾乎涵蓋整個南海的主權聲索，而這次演習正是此類聯合軍演中，規模與頻率不斷擴大的最新一次。

菲國軍方在聲明中指出，本次演習凸顯「3國長期且堅定合作，共同促進印太地區和平、穩定與安全」。

不過聲明中並未透露演習的具體地點。在過去的聯合軍演期間，中國海軍與海警船隻過去都曾在附近海域活動。

此外，演習開始的前一天，菲律賓指控中國海警人員在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）持警棍打傷一名菲律賓海軍官兵。中國方面則稱是菲律賓船隻先發起挑釁並撞擊中國船艇。

菲律賓海岸警衛隊另表示，在軍演期間的7月23日與24日兩天，中國海警船在民主礁（ScarboroughShoal，中國稱「黃岩島」）附近對菲律賓政府船隻發射高壓水柱。中國對此回應，在菲律賓船隻「執意侵闖」後，中方已採取合法措施處理。

7月25日，菲律賓新任武裝部隊參謀總長納法雷特（Antonio Nafarrete，音譯）前往由菲律賓實際控制的中業島（Thitu Island）。中業島是南沙群島（SpratlyIslands）之一，距離菲律賓巴拉旺省（Palawan）以西約480公里。

納法雷特向駐紮於中業島的部隊表示，駐軍是守衛這座前哨基地的重要戰力，並承諾將提供支持以提升其作戰能力。

中國主張對幾乎整個南海擁有主權，並拒絕承認2016年判定其主權聲索無效的「南海仲裁案」裁決。

南海 軍演 菲律賓

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