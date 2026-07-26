從耶誕市集206死傷到同志遊行18死傷 德國重大車輛衝撞事件一覽

自2016年德國首都柏林市中心的耶誕市集遭車輛衝撞以來，德國發生一連串類似事件，當局因此對公共集會、耶誕市集、嘉年華會與示威遊行等活動頻繁發布安全示警。

以下為路透社所彙整，德國自2016年以來發生的重大車輛衝撞事件。

●2026年7月－柏林同志大遊行

一輛車25日晚間衝撞柏林同志驕傲遊行（GayPride）附近的人群，造成1人喪命、17人受傷，其中數人傷勢危急。

德國當局26日對一名在逃嫌犯發布通緝令，此人為一名21歲男子，被警方稱作Abdul B，據信他與「伊斯蘭主義圈子」有關聯。

●2026年5月－萊比錫市中心行人徒步區

一輛車衝入萊比錫（Leipzig）市中心行人徒步區，導致2人身亡、3人重傷。警方逮捕一名33歲德國男子，薩克森邦（Saxony）邦長表示，嫌犯可能患有精神疾病。

●2025年3月－曼罕市中心

一名40歲男子駕車衝入曼罕（Mannheim）市中心人群，造成2死11傷。

檢方表示，有跡象指出此為蓄意攻擊，但未發現政治或宗教動機相關證據，嫌犯可能有精神方面疾病。

●2025年2月－慕尼黑工會示威遊行

一名24歲阿富汗籍男子涉嫌駕車衝撞在慕尼黑舉行的一場工會示威遊行，導致一名女子及其2歲女兒喪生，另有數十人受傷。

德國聯邦檢察官以謀殺罪及謀殺未遂罪起訴這名男子，並稱攻擊動機為伊斯蘭極端主義。本案目前仍在審理中。

●2024年12月－馬德堡耶誕市集

一輛車衝進馬德堡（Magdeburg）耶誕市集，造成6人死亡、超過200人受傷。

犯案的沙烏地阿拉伯籍男子於2026年6月被判處無期徒刑。檢方指出，他因對一起民事糾紛感到挫折而行兇，持反伊斯蘭立場並具有極右派傾向。

●2022年6月－柏林商圈

一名擁有德國與亞美尼亞雙重國籍的29歲男子駕車衝入柏林繁忙商圈的人潮中，甚至衝上人行道，1名教師因此身亡，她的14名學生受傷。

檢方指出，搜索嫌犯住處時發現的證據顯示，他可能患有偏執型思覺失調症。

●2020年12月－特里爾行人徒步區

一名51歲酒醉德國男子駕車衝進西部城市特里爾（Trier）的行人徒步區，造成5人死亡，其中包含一名年僅9週大的嬰孩，另有15人受傷。

●2020年2月－福爾克馬森鎮嘉年華會遊行

一名男子駕車衝入西部福爾克馬森鎮（Volkmarsen）的嘉年華會遊行，導致數十人受傷，包括20名孩童。法院後來認定他是蓄意犯案且具有殺人意圖，判處無期徒刑。

●2016年12月－柏林布來塞特廣場耶誕市集

突尼西亞籍男子艾姆里（Anis Amri）劫持一輛卡車，殺害司機後駕駛卡車衝進布來塞特廣場（Breitscheidplatz）耶誕市集人群，造成11人喪命、數十人受傷。

艾姆里曾在德國尋求庇護但未獲准，且與伊斯蘭主義組織有關連。他於犯案4天後在義大利被警方擊斃。