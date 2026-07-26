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「巴西川普」之子選總統 以色列、阿根廷力挺

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
巴西前總統波索納羅之子弗拉維奧（右）25日正式代表自由黨參選總統，獲得阿根廷總統米萊力挺。（影片截圖）
巴西前總統波索納羅之子弗拉維奧（右）25日正式代表自由黨參選總統，獲得阿根廷總統米萊力挺。（影片截圖）

右派盼藉由巴西總統選舉擴大全球影響力！巴西前總統波索納羅之子弗拉維奧25日正式代表自由黨參選總統，阿根廷總統米萊還親自前往慶祝，以色列總理納坦雅胡也錄影祝福，盼弗拉維奧能當選，為入獄的父親平反；但他的民調目前仍落後給現任總統魯拉7至8%，不易追趕。

民調仍落後給魯拉

根據《半島電視台》報導，弗拉維奧在自由黨大會上正式確定出戰2026年巴西總統大選，對手是勞工黨的現任總統魯拉。弗拉維奧是巴西前總統波索納羅（號稱巴西川普）之子，同樣繼承父親的極右派路線，由於波索納羅遭指控2022年試圖政變，因此被入獄關27年，因此獲得父親支持後代父出征。

同為極右派的阿根廷總統米萊特地從阿根廷飛來，還送了一件阿根廷足球隊的球衣，他認為只有弗拉維奧才能避免巴西繼續受到社會主義（左派魯拉）的危害。以色列總理納坦雅胡也錄影致敬說，弗拉維奧是巴西的冠軍，是以色列與巴西兩國深厚友誼的象徵。

但根據《民調》，弗拉維奧的民調仍落後給魯拉約7到8%，且落後的趨勢有慢慢擴大。

極右派聲勢再起

華盛頓郵報》提到，由於美國總統川普也是偏極右派立場，且過去也曾對如宏都拉斯等國的總統選舉表態支持特定候選人，因此巴西近日還拒絕向兩名計劃前往該國的川普政府高級官員發放簽證，擔心他們在10月4日的總統選舉前，破壞民眾對電子投票的信心。

極右派近來的聲勢又因為經濟等因素重啟，根據《英國選舉民調》顯示，極右派政黨「改革黨」目前支持度26%，超越主流的工黨（25%）與保守黨（19%）成為英國第一大黨。而工黨近日因為地方選舉慘敗與通膨等因素影響，前首相施凱爾黯然下台，由柏南接任，但工黨下次選舉的選情相當堪憂。

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