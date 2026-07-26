越南籍貨船南海沉沒 中國協助搜救23名失聯人員

中國官媒報導，1艘越南籍船隻在繁忙的南海海域沉沒，搜救人員正持續搜救23名失蹤者，另有39人成功獲救。

路透社引述中國中央電視台（CCTV）報導，海南省當局表示，載有62名越南籍人員的貨船「KHOINGUYEN 18」在靠近永暑礁（Fiery Cross Reef）的海域遇險。中國救援船「南海救115」昨天傍晚率先發現這艘船發射的求救信號彈。

據報導，包括6艘中國船隻、1架救援直升機以及1艘越南船隻皆已加入現場搜救行動。

在越南登記的「KHOI NGUYEN 18」全長近70公尺，總噸位999噸。

永暑礁周邊海域屬於南沙群島（Spratly Islands）。南沙群島由眾多礁石、小島和環礁組成，資源豐富且主權歸屬高度爭議。

中國宣稱擁有包括南沙群島在內、幾乎整個南海的主權，並已在當地填海造島並將人工島嶼軍事化；但越南、菲律賓、台灣、馬來西亞與汶萊也針對部分海域提出聲索。