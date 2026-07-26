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聯合國秘書長競逐添第7人 烏干達前外長加入戰局

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導

下一任聯合國（United Nations）秘書長的競爭今天新增第7位候選人，由烏干達前反對派總統候選人、曾任聯合國高階官員的奧頓努（Olara Otunnu）參選。

法新社報導，聯合國通知會員國，現年75歲的奧頓努已獲祖國烏干達提名參選。

1997年至2005年間，在時任聯合國秘書長安南（Kofi Annan）領導下，奧頓努曾擔任聯合國副秘書長兼兒童與武裝衝突問題特別代表。他也曾擔任烏干達駐聯代表，並曾短暫出任該國外交部長。

奧頓努曾代表在野的「烏干達人民大會黨」（Uganda People's Congress）參加2011年總統大選，最終敗給自1986年執政至今的穆塞維尼（Yoweri Museveni）。

此外，智利的巴舍萊（Michelle Bachelet）、厄瓜多的艾斯皮諾薩（Maria Fernanda Espinosa）、阿根廷的葛羅西（Rafael Grossi）、哥斯大黎加的葛林斯潘（Rebeca Grynspan）、蓋亞那的羅德里格斯-伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）以及塞內加爾的薩爾（Macky Sall）也已加入競選，以接替即將於12月31日卸任的現任秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。這6名候選人23日參加了一場電視辯論會。

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）的15個成員國預定於本月30日首次以閉門、匿名方式進行候選人意向投票（straw poll）。

首次意向投票後，安理會還將進行次數未定的類似投票，直到其中1名候選人取得所需的9票，且未遭5個常任理事國（美國、英國、中國、法國及俄羅斯）的任何一國否決。

獲選者的姓名接著將送交聯合國大會（General Assembly）正式任命；新任秘書長將於2027年1月1日上任。

烏干達 聯合國

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