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聯合國秘書長訪敘利亞 籲尊重主權並支持國家轉型

中央社／ 大馬士革25日綜合外電報導

敘利亞歷經多年內戰、由新政府掌權後，聯合國秘書長古特瑞斯今天首度訪問當地。他呼籲以色列停止侵犯敘利亞主權，並敦促國際社會支持敘利亞的政治轉型。

法新社報導，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）也呼籲以色列撤出位於戈蘭高地（Golan Heights）、聯合國巡邏的緩衝區。以色列軍隊是在2024年前總統巴夏爾‧阿塞德（Bashar al-Assad）下台後進駐這個緩衝區。

古特瑞斯（Antonio Guterres）是繼2009年的潘基文（Ban Ki-moon）之後首位造訪敘利亞的聯合國秘書長。潘基文到訪2年後，敘利亞內戰爆發，造成逾50萬人喪生，之後新的伊斯蘭主義政權上台。

古特瑞斯在記者會上表示：「我們強調，完全尊重敘利亞的主權、獨立、統一與領土完整至關重要。」

他說：「侵犯敘利亞主權和領土完整的行為不可接受，必須停止。現在戈蘭高地周邊地區的狀況完全不可接受。我想提醒國際社會，戈蘭高地是敘利亞領土。」

古特瑞斯還說：「我們準備支持你們的政治轉型，包括確保轉型正義、起草永久憲法，以及舉行自由公平選舉的努力。」

阿塞德遭推翻後，以色列向戈蘭高地的聯合國巡邏緩衝區派遣軍隊。這個緩衝區數十年來一直分隔以色列與敘利亞部隊。此外，以色列也曾多次深入敘利亞境內展開軍事行動。

以色列官員則表示，打算在敘利亞南部「安全區」繼續駐軍。

席巴尼指控：「以色列持續採取軍事行動，並非法占領1974年界線之外的我國領土，對區域安全構成直接威脅」。

「我們再次要求聯合國採取堅定立場，促使以色列立即、無條件撤軍。」

敘國總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）辦公室也發布聲明表示，夏拉與古特瑞斯會面時討論了加強敘利亞與聯合國在「人道及發展領域」的合作。

聲明稱，雙方還討論「支持早期復原與重建工作，以及強調尊重敘利亞的主權、統一與領土完整」。

以色列在1967年的阿拉伯－以色列戰爭中占領戈蘭高地大部分地區，之後更將控制地區納入版圖，但此舉未獲國際社會多數國家承認。

敘利亞內戰摧毀該國基礎設施，並迫使數百萬人逃往國內其他地區及海外。

聯合國表示，自阿塞德下台後，約有170萬名難民返回敘利亞；目前敘國境內仍有約550萬人流離失所，另有600萬人在海外，估計該國共有1560萬人需要人道援助。

敘利亞 聯合國 以色列

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