影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

路透報導，伊朗支持的葉門青年運動25日向沙烏地阿拉伯發射彈道飛彈及無人機，攻擊紅海沿岸城市延布與吉贊的石油設施；沙國領導聯軍及其支持的葉門政府軍則接連空襲青年運動據點，紅海戰線迅速升溫。

伊朗境內25日一夜未傳出美軍新一波攻擊，鄰國也未通報遭伊朗襲擊，是美伊近兩周來首度暫緩互轟。儘管美伊局勢稍見緩和，雙方盟友卻在不同區域擴大攻防，除了沙國–青年運動在葉門戰線之外，德黑蘭也指控烏克蘭在裏海襲擊伊朗貨輪釀成死傷，顯示戰火持續向外蔓延。

美聯社報導，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）透過預錄影片證實，青年運動擊中沙國國營石油巨擘「沙烏地阿美石油公司」（Saudi Aramco）位於延布（Yanbu）與吉贊（Jizan）的設施。

兩名來自亞洲的石油交易消息人士告訴路透，收到通報稱吉贊的燃料及石油儲存設施可能受損。吉贊位於紅海沿岸、靠近葉門邊境，當地設有一座日產能40萬桶的煉油廠。一段經路透與半島電視台核實的社群影片可見，吉贊煉油廠竄出巨大煙柱，還有大片黑煙籠罩地區上空。

希臘安全消息人士另表示，兩枚飛向延布石油設施的彈道飛彈，遭駐沙國的希臘部隊以美製愛國者飛彈系統攔截。

延布是沙國在紅海的主要石油港口，每天裝載數百萬桶原油。由於荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，延布已成為沙國原油主要替代路線。

另一方面，葉門官員表示，沙烏地支持、獲國際承認的葉門政府空軍，已空襲青年運動在馬利卜省（Marib）和焦夫省（al-Jawf）的飛彈、無人機發射場及武器庫；沙國領導聯軍24日也轟炸青年運動控制的荷台達（Hodeidah）多處軍事據點。

青年運動攻占葉門首都沙那及北、西部大片地區後，沙烏地阿拉伯率領阿拉伯聯軍與其交戰已逾10年。青年運動近日宣布封鎖沙烏地海運，並警告若利雅德擴大介入，所有沙烏地石油設施都將成為攻擊目標。此舉恐加劇全球石油供應衝擊，布蘭特原油價格近日也自5月以來首度突破每桶100美元。