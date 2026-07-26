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基輔徹夜遭俄彈道飛彈攻擊 市內多區起火

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

烏克蘭首都基輔（Kyiv）連夜遭到俄羅斯空襲。市長克里契科今天表示，飛彈碎片掉落市內至少3個行政區造成火災。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日曾警告，未來48小時內俄羅斯可能發動新一波攻擊。

烏克蘭空軍今天表示，俄軍彈道飛彈瞄準攻擊首都基輔。

首都的空襲警報大約持續50分鐘，隨後解除。烏克蘭空軍也撤回飛彈部署。

克里契科（Vitali Klitschko）指出，市中心一棟多層公寓大樓的7樓與8樓發生火警。

非官方線上頻道顯示，基輔市內多處地點發生火災。路透社記者表示，當時聽到多次爆炸聲。

至目前為止，尚未傳出傷亡消息。

基輔 烏克蘭 俄羅斯

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