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基輔徹夜遭俄彈道飛彈攻擊 市內多區起火
烏克蘭首都基輔（Kyiv）連夜遭到俄羅斯空襲。市長克里契科今天表示，飛彈碎片掉落市內至少3個行政區造成火災。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日曾警告，未來48小時內俄羅斯可能發動新一波攻擊。
烏克蘭空軍今天表示，俄軍彈道飛彈瞄準攻擊首都基輔。
首都的空襲警報大約持續50分鐘，隨後解除。烏克蘭空軍也撤回飛彈部署。
克里契科（Vitali Klitschko）指出，市中心一棟多層公寓大樓的7樓與8樓發生火警。
非官方線上頻道顯示，基輔市內多處地點發生火災。路透社記者表示，當時聽到多次爆炸聲。
至目前為止，尚未傳出傷亡消息。
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