基輔徹夜遭俄彈道飛彈攻擊 市內多區起火

美國最頂尖的大學每年都會收到世界各地數千名優秀高中生的申請，最後幾乎全數拒之門外。但這些名校錄取門檻再高，都遠不及一家多數人從未聽過的公司。Bending Spoons去年收到80萬份求職申請，最後只錄用286人。頂大的錄取率約為4%，該公司卻只有0.04%。然而，淘汰99.9%的應徵者，甚至還不是這套招募流程最驚人的地方。

2026-07-26 09:00