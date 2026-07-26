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柏林同志遊行車輛衝撞1死17傷 犯嫌疑為伊斯蘭分子

中央社／ 柏林26日綜合外電報導

德國柏林警方發言人今天表示，涉嫌在柏林同志驕傲遊行（Gay Pride）附近駕車衝撞人群的犯嫌已被「確認身分」，但尚未被逮捕，且據信與「伊斯蘭主義圈子」有關聯。

法新社報導，警方發言人納斯（Florian Nath）表示，在距離同志遊行活動中心僅幾百公尺處發現一輛遭棄置的車輛，警方目前正在柏林展開大搜捕。

根據路透社，納斯在案發現場對媒體表示：「我們目前已確認一名犯嫌的身分。針對這名尚未遭逮捕的犯嫌，我們已展開相關措施。不過，警方已知這名疑似肇事者是柏林這裡伊斯蘭圈子的成員。」

柏林警方與消防隊表示，昨晚一輛車在柏林同志遊行附近衝撞人群，造成1人死亡、17人受傷，其中8人重傷，3人有生命危險，當局已展開追捕駕駛人的行動。

警方表示該車輛為白色，並說明可能是一輛轎車、廂型車或小型巴士。德國小報「畫報」（Bild）引述一名目擊者說法指出，這輛車是一部廂型車，一名男子下車後徒步逃離現場。

柏林 同志 伊斯蘭

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