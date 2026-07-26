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塞內加爾總統費伊成立新政黨 與前總理徹底決裂

中央社／ 達卡25日綜合外電報導

塞內加爾總統費伊（Bassirou Diomaye Faye）今天宣布成立新政黨「基拉伊」（Kiiraay），並與昔日導師、前總理桑可（Ousmane Sonko）徹底決裂。

法新社報導，桑可領導泛非主義政黨「愛國者黨」（Pastef），費伊過去也是該黨成員。2024年該黨在總統大選中獲勝，並將費伊推上總統大位，費伊就任後隨即任命桑可為總理。

之後，兩人因在如何處理塞內加爾龐大的公共債務及其他政策問題上存在分歧，關係最終惡化，費伊於今年5月22日解除桑可的總理職務。

桑可的盟友隨即推舉他出任國民議會議長。他目前仍是愛國者黨領袖，該黨在165席的國會中掌握130席。

費伊今天在首都達卡（Dakar）一場擠滿支持者的集會上宣布成立「基拉伊」新政黨。這個名稱在沃洛夫語（Wolof）中意為「保護」或「盾牌」。

費伊表示，基拉伊黨以「共和、倫理、透明、兄弟情誼與工作」為核心價值，並以「共和國愛國者」為口號。

費伊還在基拉伊黨成立大會上表示，「基拉伊黨是這個國家的多數黨」，並宣布多名市長、地方派系領袖及其他社會知名人士加入該黨。

儘管基拉伊黨尚未在選舉中證明自身實力，但近期已有多名愛國者黨官員及支持者宣布退黨，轉而加入總統陣營。

費伊的公關團隊表示，新政黨將在塞內加爾夏季雨季結束後舉行黨代表大會。

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