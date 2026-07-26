民主剛果伊波拉確診破3000例 醫護遭欠薪發起罷工

剛果民主共和國東部一家伊波拉治療中心的醫護人員今天發起罷工，要求發放薪資。這場罷工導致該國疫情快速擴散中心地帶的病患照護工作受到影響。

路透社和美聯社報導，民主剛果政府今天公布的數據顯示，當地伊波拉確診病例數已增加至3075例，其中1354人死亡。

由於醫師、護理師及保全人員停止工作，位於伊圖里省（Ituri）布尼亞（Bunia）的埃利基亞伊波拉治療中心（Elikya Ebola Treatment Center）已陷入停擺。

約100名醫護人員今天在該治療中心外抗議。他們表示，拖欠的津貼不僅打擊士氣，更影響對病患的照護，並呼籲民主剛果當局解決欠薪問題，讓他們能恢復工作。

參與罷工的醫護人員之一波隆比（Martin Bolombi）表示：「我們必須拿到薪水，因為與此同時，疫情正在治療中心內擴散。已經有5名仍在裡面的患者死亡。我們必須找到解決辦法。」

員工在昨天發布的聲明中表示，他們已一致投票通過罷工，直到找到「具體解決方案」來解決「拖欠兩個月的績效獎金」為止。