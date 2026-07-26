柏林同志遊行驚傳車撞人群1死15傷 德總理誓嚴懲

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天誓言嚴懲在柏林同志驕傲遊行（Gay Pride）周邊駕車衝撞攻擊的犯嫌。這起事件造成1人死亡、15人受傷，其中部分傷者傷勢危急。

法新社報導，梅爾茨在聲明中表示，他與內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）將共同努力，「確保這起駭人聽聞的事件得到徹查並依法嚴懲」。

事發地點在遊行路線終點附近的蒂爾加滕公園（Tiergarten）。柏林市長魏格納（Kai Wegner）今天在社群平台X表示，這座城市的「自由遭到最可怕的方式攻擊」，讓「這場為包容與和平的柏林而舉行的集會遭到極其殘暴的攻擊」。

根據路透社報導，警方表示：「根據我們的最新消息，這輛車於晚間10時左右（台灣時間26日凌晨4時）駛入蒂爾加滕公園，途中撞傷多人，最後在公園內撞上一棵樹後停了下來。」

「車內當時沒有人，因此我們目前正全力追查一名或多名犯嫌的下落。」

警方除了透露該車輛為白色之外，並未提供更多細節。德國小報「畫報」（Bild）引述一名目擊者說法指出，這輛車是一部廂型車，一名男子下車後徒步逃離現場。

在這起疑似攻擊事件導致活動突然中止前，數十萬人原本和平聚集在德國首都柏林，參加一年一度的克里斯多福大街紀念日（Christopher Street Day）慶祝活動。這是歐洲規模最大的LGBTQ活動之一。

克里斯多福大街紀念日每年吸引數十萬人來到柏林。這項活動旨在紀念1969年美國紐約石牆暴動（Stonewall uprising）事件，並透過遊行表達爭取平等、包容及防止歧視的政治訴求。