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路透：美官員欲質疑巴西大選公正性 簽證申請遭拒

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導

兩名了解內情的巴西官員今天告訴路透社，巴西已拒絕兩名美國總統川普（Donald Trump）政府官員的簽證申請。這兩名美方官員原本計劃前往巴西，意圖對該國選舉制度的公正性提出質疑。

由於相關事態敏感，這兩位官員以匿名身份表示，美方的計畫代表試圖影響巴西10月總統大選。這項選舉將由左翼現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對上川普盟友、參議員佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）。

這兩名官員表示，巴西昨天拒絕了此一美國代表團的簽證申請。代表團原本包括美國國務院民主、人權與勞工事務助理國務卿巴恩斯（Riley M. Barnes）及副助理國務卿薩姆森（Samuel Samson）。

其中一名官員表示，拒發簽證的理由是，「證據顯示，有人試圖再度政治操作並破壞選舉制度」。

美國國務院未立即回應置評請求。身為前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、現任參議員的佛拉維歐．波索納洛，今天也尚未對相關詢問作出回應。

據稱，美方此次干預巴西選舉，是川普政府近期試圖影響拉丁美洲多國政治選戰的一環。川普近日對哥倫比亞總統當選人艾思普雷雅（Abelardo De LaEspriella）給予「完全且堅定的背書」，之前也曾公開支持阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）等領袖。

2022年大選前數月，也就是最終由魯拉勝出的那一場選戰，波索納洛曾召集外國使節，提出沒有根據的指控，稱巴西電子投票系統易受操控。負責監督選舉的巴西高等選舉法院事後裁定，波索納洛濫用職權，且禁止他在2030年前競選公職。

波索納洛之後因密謀推翻選舉結果、意圖繼續掌權而被判刑27年，目前正以軟禁方式服刑。

如今隨著巴西進入新一輪選舉週期，被賦予延續父親政治遺產任務的佛拉維歐．波索納洛，再度點燃外界對巴西選舉制度的質疑聲浪，並透過社群媒體持續擴散。

上週，這位參議員在一場有數十位外交官參加的活動中呼籲各國政府派遣觀察員監督巴西大選。

在這個場合中，佛拉維歐．波索納洛表示，巴西電子投票機由Smartmatic公司製造，美國當局曾指Smartmatic涉及委內瑞拉選舉舞弊。

然而，Smartmatic與巴西高等選舉法院皆向路透社表示，該公司並未供應任何巴西的投票機。

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